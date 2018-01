Una perla di Lorenzo Marigliani lancia il Pontecosi all'inseguimento dei play-off

Altri articoli in Sport

domenica, 7 gennaio 2018, 19:06

In partite equilibrate e bloccate sullo 0-0, con le due formazioni che non riescono a fare breccia con una certa continuità nelle difese avversarie, spesso e volentieri si rivelano decisivi le situazioni da palla inattiva

domenica, 7 gennaio 2018, 18:16

Si assegnerà domenica 14 gennaio il premio “Garfavolista dell’Anno”. Il premio nasce nel direttivo della Pallavolo Garfagnana ed intende consegnare un riconoscimento a chi si è particolarmente distinto nella promozione del volley nella nostra Valle a qualsiasi livello

domenica, 7 gennaio 2018, 18:13

Prezioso pareggio del Castelnuovo contro il Poggibonsi, una delle formazioni più attrezzate del girone. Bella prova di sostanza dei gialloblù che hanno arginato la maggiore caratura tecnica degli avversari

domenica, 7 gennaio 2018, 18:04

L’ottavo centro stagionale di capitan Di Paola evita al GhivizzanoBorgo una beffa che avrebbe, per quanto visto in campo, del clamoroso al cospetto di uno Scandicci che è sì penultimo in graduatoria ma che si è molto rinforzato nella sessione invernale del calciomercato

sabato, 6 gennaio 2018, 19:25

Vittoria di misura, la sesta di fila, ma di fondamentale importanza per il Fornaci che resta attaccato alla capolista Vagli, distante, sempre, tre punti. Partita stoica, invece, per gli uomini di Parmigiani che tengono testa ad un'ottima squadra dimostrando di meritare di più di quei, miseri, due punti in classifica

sabato, 6 gennaio 2018, 19:23

Il River Pieve di Alessandro Davini chiude il proprio girone di andata inanellando il quarto successo di fila risalendo, in attesa del completamento del programma della quindicesima giornata, a soli tre lunghezze di ritardo dai play-off