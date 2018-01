Sport



Un'autorete costa caro ai Diavoli Neri in casa della capolista Serricciolo

domenica, 14 gennaio 2018, 19:13

1 - 0

Serricciolo: Rovere, De Masi, Menchini, Tonelli, Buo, Mastorci, Ginocchi, Simone Ceragioli, Iardella Tavoni, Vassallo (70’Marchionna) A disposizione: Gerali, Lombardi, Lorenzo Ceragioli, Perini, Lisi Allenatore: Andrea Andreazzoli

Diavoli Neri: Carvajal, Della Croce (80’Poli), Orsi, Tonelli, Billi, Bonini, Morelli, Bertoncini (87’Magazzini), Angelini, Pellegrinotti (60’Stafa), Malatesta Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Barretta di Pistoia

Marcatore: 38’autorete Orsi

Note: Espulso al 79’Menchini per doppia ammonizione. Ammoniti Mastorci e Buo

Se nell’ultima giornata del girone di andata i Diavoli Neri Gorfigliano avevano vinto grazie ad un autorete, quest’oggi a Serricciolo i ragazzi di Gabriele Zuddas sono stati condannati dalla sfortunata deviazione nella propria porta da parte di Orsi in un match che, alla luce di quanto visto in campo, gli ospiti avrebbero meritato di uscire imbattuti dall’Arcinaso. I gialloblù massesi, reduci da due sconfitte di fila, restano in vetta alla classifica in coabitazione con l’Unione Pontigiana, travolgente per 4-0 sul Ponte a Moriano, riproponendo quel duello che ha caratterizzato buona parte della prima parte di campionato. La formazione di Gorfigliano, anche oggi alle prese con diverse assenze di spessore, rimane a centro classifica con tre punti di ritardo dalla zona play-off e quattro lunghezze di vantaggio sulla quint’ultima piazza.

Il Serricciolo, privo dello squalificato Mazzeo, propone un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Tavoni, il capocannoniere del torneo Iardella e Vassallo. Zuddas, dal canto suo, deve rinunciare agli infortunati Berti, Nicodemi e Crudeli e propone un equilibrato 4-4-2 con Morelli e Bonini che agiscono come esterni di centrocampo, in una mediana completata da Bertoncini e Angelini. I primi venti minuti sono di marca garfagnina. Già al 4’ Rovere compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione ravvicinata di Bonini, liberatosi per calciare grazie al rilancio sbilenco di Buo. Sul corner successivo Billi, all’altezza del secondo palo, conclude alto sopra la traversa. Partita che diventa equilibrata e particolarmente piacevole dal punto di vista agonistico. Al minuto numero trentotto la capolista trova il gol che si rivelerà decisivo. Gli ospiti perdono palla, immediata verticalizzazione per Tavoni che, partito in sospetta posizione di fuorigioco, effettua un pallonetto sull’uscita di Carvajal che sbatte sul traversa per ricadere su Orsi che, nel tentativo di salvare la propria porta, commette un rocambolesca autogol. Nel secondo tempo la supremazia territoriale dei Diavoli Neri Gorfigliano si fa più nitida, ma l’arcigna difesa dei locali, la migliore del torneo con soli 15 gol subiti, concede agli ospiti due punizioni di Morelli e capitan Malatesta che Rovere neutralizza con bravura. Al 79’ il Serricciolo rimane in dieci uomini per il doppio giallo sventolato in faccia a Menchini. Nel finale, con gli ospiti sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, Iardella spreca malamente una ghiotta occasione davanti a Carvajal.

Tra sette giorni i Diavoli Neri Gorfigliano affronteranno davanti al pubblico amico l’Unione Pontigiana, l’altra capolista, mentre per il Serricciolo ci sarà lo scontro d’alta quota nel derby di Ronchi in casa del Tirrenia.

Michele Masotti