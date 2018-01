Sport



Vendetta su Montecatini, il Cefa riparte

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:03

CEFA BASKET 64

BASKET ROSSOBLU MONTECATINI 53

Parziali (13-18; 34-28; 49-41)

Cefa: Galletti, Angelini A. 14, Angelini S. 24, Pozzi 2, Mori 2, Monti 12, Bertolini 4, Guidugli 4, Lana, Cosimini, Masini 2. All. Rocchiccioli

Montecatini: Natucci 3, Bocchini 2, Nonile 3, Podzo 10, Mattiello, Cecchi 4, Bertocci 12, Morini 7, Mencarelli 12, Gerini ne. All. Cecchi



Arbitri: Beneforti M. (PT) - Borsani M. (PT)

Quasi una bestia nera, quasi. Il Cefa Basket Castelnuovo torna alla vittoria superando 64-53 Montecatini vendicando la sconfitta dell’andata, ma soffrendo comunque la squadra rossoblù che, nonostante la classifica, si dimostra avversario ostico per la formazione allenata da Michele Rocchiccioli. Un inizio negativo, infatti, mette la gara in salita e serve un super Simone Angelini per tenere il Cefa in carreggiata. Un Cefa rimaneggiato per le assenze di Romei e Tardelli con Andrea Angelini acciaccato e Cosimini subito out per un duro colpo. Coach Rocchiccioli pesca a piene mani dalla panchina e fa il suo esordio, con canestro, Iacopo Masini (classe 2002). Per il Cefa, terzo solitario in classifica, prossima sfida a Carrara martedì 6 febbraio e bis in trasferta, a San Miniato, sabato 10 febbraio.



Dagli altri campi: Porcari non rispetta il fattore campo e cede in casa contro Bottegone per 61-70. Carrara, invece, torna a vincere sul campo di San Miniato, 58-74, riscattando il periodo difficile vissuto in campionato. Successo anche per Fucecchio che, tra le proprie mura, batte l'ultima in classifica Audax Pistoia per 69-55. Infine pronostico rispettato per la capolista Junior Montecatini che al Pala Vinci batte agilmente Ponsacco 89-54. Turno di riposo per Capannori.



Classifica: Rossoblu Junior 28, Bottegone 26, Cefa 22, Porcari 16, Capannori 16, Carrara 12, Fucecchio 12, Ponsacco 10, Basket Rossoblu 10, San Miniato 6, Pistoia 2.