Vittoria di misura del Fornaci contro una tosta Virtus Robur Castelnuovo

Altri articoli in Sport

sabato, 6 gennaio 2018, 19:23

Il River Pieve di Alessandro Davini chiude il proprio girone di andata inanellando il quarto successo di fila risalendo, in attesa del completamento del programma della quindicesima giornata, a soli tre lunghezze di ritardo dai play-off

sabato, 6 gennaio 2018, 18:46

Vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di Pucci che si impongono contro un buon Santanna con un secco 2-1. Vittoria che gli consente di restare in gioco per la zona playoff che dista, ancora, sei punti mentre il Santanna rimane nei bassifondi della classifica, in 11ª posizione

sabato, 6 gennaio 2018, 11:56

Domani al Nardini si torna a respirare aria di grande calcio, facendo riaffiorare ricordi di un glorioso e recente tempo che è stato. Tra Castelnuovo e Poggibonsi sono state diverse le sfide al calor bianco ai tempi della Serie C2, oggi il palcoscenico è comunque importante come il campionato di...

venerdì, 5 gennaio 2018, 22:35

A due giorni dal ripresa del campionato, il GhivizzanoBorgo sarà di scena in casa del rinnovato Scandicci in un match che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, i dirigenti biancorossi hanno piazzato il quinto rinforzo di questa campagna acquisti invernale. Si tratta di Niccolò Marcellusi, mediano classe 1999

mercoledì, 3 gennaio 2018, 21:33

Il 2018 del River Pieve si apre con la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-2 in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, in un derby garfagnino molto sentito anche alla luce dei molti ex, primi tra tutti i tecnici Zuddas e Davini, presenti in ambedue le compagini

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:44

I portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno salutato il 2017 sfoderando prestazioni di rilievo ed essendo tra i protagonisti delle corse cui hanno preso parte nella giornata di San Silvestro