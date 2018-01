Volano le Aquile alla Cronocaserana: vincono Simona Prunea e Franco Olivari

Altri articoli in Sport

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:20

Dopo le vittorie ottenute nel 2016 e 2017 Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) si riconferma anche nel 2018 sul podio più alto della ''Cronocaserana”, manifestazione podistica a cronometro che si è tenuta a Caserana di Quarrata ottimamente organizzata dalla società Podistica La Stanca Valenzatico

domenica, 14 gennaio 2018, 19:56

Dopo Serricciolo e Unione Pontigiana anche lo Sporting Bozzano, una delle quattro prime in classifica alla vigila della sedicesima giornata, paga dazio allo stadio “Nardini” contro il River Pieve che coglie la quinta vittoria di fila e ripropone legittimamente la propria candidatura per un posto al vertice della graduatoria

domenica, 14 gennaio 2018, 19:52

Torna alla sconfitta il Pontecosi, dopo tre risultati utili consecutivi, in una trasferta ostica, come quella di Calci, allontanandosi dai play-off, distanti cinque punti e avvicinandosi ai play-out, distanti sei punti. Torna, invece, alla vittoria casalinga il Calci che, in virtù dei passi falsi di Orentano e Molazzana, sale al...

domenica, 14 gennaio 2018, 19:15

Alla ripresa del campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana nessuna sorpresa, con le prime della classifica che vincono i rispettivi incontri. La capolista Lokomotiv inizia il 2018 nel migliore dei modi superando 2-0 il temibile Sillano grazie alle reti di Stefano Bechelli e Alessandro Cassettai

domenica, 14 gennaio 2018, 19:13

Se nell’ultima giornata del girone di andata i Diavoli Neri Gorfigliano avevano vinto grazie ad un autorete, quest’oggi a Serricciolo i ragazzi di Gabriele Zuddas sono stati condannati dalla sfortunata deviazione nella propria porta da parte di Orsi

domenica, 14 gennaio 2018, 18:50

Il Castelnuovo non va oltre il pareggio sul campo del fanalino di coda Urbino Taccola, conquistando un punto che gli permette di uscire dai play-out di un punto ma sprecando un'occasione per fare un salto decisivo