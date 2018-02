A Fucecchio Pierotti campione italiano di mezza maratona Fratres e argento regionale

Altri articoli in Sport

martedì, 27 febbraio 2018, 22:13

La forte nevicata che si sta abbattendo su Montalcino ha costretto la Figc toscana di optare per il rinvio della semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria tra i locali e il Pieve Fosciana. La partita, originariamente in programma per domani, potrebbe essere recuperata domenica 25 marzo, giorno in cui...

martedì, 27 febbraio 2018, 13:26

Nel week-end del grande freddo, le formazioni nostrane che partecipano ai campionati dilettantistici hanno ottenuto solo sei vittorie, quattro delle quali arrivate nei derby. Prezioso pareggio per il GhiviBorgo e sconfitta pesante per un Castelnuovo che viene risucchiato al quintultimo posto

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:26

La società del presidente Graziano Poli ha conquistato, sui prati di Bucine in provincia di Arezzo, il sesto titolo toscano di cross, mantenendo fede ai pronostici che vedevano gli atleti biancoverdi partire come favoriti. Risultato che fa entrare di diritto il GP Parco Alpi Apuane nella storia dell’atletica della nostra...

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:04

Anche Pallavolo Garfagnana era invitata nella sala dell'hotel di Firenze scelta per la consueta cerimonia della consegna delle certificazioni di qualità settore giovanile FIPAV e Scuola Regionale di Pallavolo per il biennio 2018/19, sintomo di quanto entusiasmo e voglia di migliorarsi ancora ci siano in questa società sportiva

lunedì, 26 febbraio 2018, 13:59

Il Cefa Basket Castelnuovo, targato Centro Computer, conquista il terzo posto nel campionato Promozione. Vincendo il derby contro la Farmacia Biagi Capannori (48-66), il Cefa è matematicamente terzo in vista della fase ad orologio con due giornate di anticipo

domenica, 25 febbraio 2018, 22:26

E' stata una giornata storica per il G.S. Orecchiella quella di oggi (domenica 25 febbraio) alla Festa Regionale del cross, svoltasi a Bucine (AR) in un clima polare. Impresa della squadra femminile che ha vinto la prova risalendo nella classifica generale e vincendo la medaglia d'argento regionale