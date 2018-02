A Miccoli risponde Savoli... 1-1 tra Coreglia e Atletico Castiglione

Altri articoli in Sport

sabato, 17 febbraio 2018, 20:03

Fondamentale vittoria (terza di fila) per il Sacro Cuore nel derby contro il Fornaci. I locali passano in vantaggio con Serafini, pareggia Amidei e, nel finale, la decide Saisi. Vittoria che consente ai locali di raggiungere, al quinto posto (ultimo valido per qualificarsi ai play-off), la Sanvitese e proprio il...

sabato, 17 febbraio 2018, 08:57

Domenica il Castelnuovo è atteso da un confronto davvero terribile: al Nardini, inizio ore 14:30, arriva la capolista Cuoiopelli allenata dall'ex Andrea Cipolli. Formazione ben attrezzata, non tutti tuttavia pronosticavano che potesse contendere la vittoria finale a società blasonate come Poggibonsi e Grosseto

sabato, 17 febbraio 2018, 08:50

Bel riconoscimento quello ricevuto giovedì sera a Firenze presso l'Hotel Holiday Hinn da Volley Barga, ossia il Certificato di Qualità per il settore giovanile per le stagioni 2018/2019. Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale Fipav Bruno Cattaneo e dal presidente regionale Elio Sità

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:13

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018 sarà, come e più di sempre, il primo, significativo banco di prova delle tante novità regolamentari, introdotte da AciSport, per tenere sempre vivi attenzione e agonismo sulla massima serie tricolore

venerdì, 16 febbraio 2018, 10:17

Idea Pieroni è il simbolo del movimento sportivo giovanile da sempre inseguito dalla Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, e delle sinergie sul territorio che da anni il team bianco celeste porta avanti in particolare con il Gruppo Sportivo Marciatori di Barga, che da subito aderì alla proposta di collaborazione...

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:43

Seconda sconfitta stagionale e serata molto amara per il Vagli che esce di scena, con un risultato troppo severo, nella semifinale (prima volta storica in questa fase) di coppa provinciale di terza categoria contro un ottimo Academy Porcari (squadra che milita nel girone A, mentre il Vagli milita nel B)