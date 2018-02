Sport



Abbattuto il Piombino: adesso il Castelnuovo vola

domenica, 4 febbraio 2018, 18:07

di simone pierotti



2-0

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese, Giacomelli (22' s.t. Tolaini S), Ceciarini, Marchetti, Alfredini (19' s.t. Orsetti), Biagioni (40' s.t. Biagiotti), Nardi, Gori (47' s.t. Micchi Matteo), Filippi A disp.: Bechelli, El Hadoui, Micchi Lorenzo All.: Tazzioli

ATLETICO PIOMBINO: Rizzato, Cecchioni (12' s.t. Serri), Grotti (26' s.t. Quarta), Gherardini, Buselli, Rocchiccioli T, Catalano, Barbieri (33' s.t. Perillo), Lici, Fanciulli (18' s.t. Papa), Rocchiccioli I A disp.: Pagliuchi, Luci, Barozzi All.: Miano

Arbitro: Tommaso Majrani di Firenze

Marcatori: 4' p.t. Alfredini, 15' s.t. Gori

Note: Ammoniti Picchi, Alfredini, Rizzato, Fanciulli, Rocchiccioli I

Ancora un risultato positivo del Castelnuiovo che supera 2-0 l'Atletico Piombino e sale in classifica. La strada verso la tranquillità è ancora lunga ma, dopo il settimo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria consecutiva, sono punti pesanti che permettono ai gialloblu di scendere in campo con maggiore serenità. Oggi i ragazzi di Tazzioli hanno offerto una buona prova anche sotto il profilo del gioco, dimostrando concretezza e solidità. Tra le note positive è arrivata la prima rete con la maglia gialloblu del giovane (1999) Alfredini e la 10° rete stagione del bomber Gori. Pronti e via, il Castelnuovo trova il vantaggio. Rimessa laterale, palla nel mezzo dalla sinistra per Alfredini che controlla e, dopo il rimbalzo, calcia battendo Rizzato. Ancora Alfredini, al 19', si segnala per una conclusione bloccata dal portiere. Al 26' Giacomelli lancia Nardi che in diagonale sfiora il palo. Gli ospiti si fanno vedere solo nel finale di tempo. Al 40' su calcio d'angolo, colpo di testa di Rocchiccioli I a lato. Al 45' la grande occasione per il pareggio capita sui piedi di Lici che scatta sul filo del fuorigioco e calcia ma trova un Leon decisivo. Il Piombino appare più vivo in apertura di ripresa. Al 5' lancio filtrante per Catalano che scatta ma viene anticipato da Leon in uscita. Al 10' girata sopra la traversa di Fanciulli. La gara diventa incerta ma basta poco al Castelnuovo per chiuderla. Al 15' bello scambio tra Nardi e Gori che scatta per vie centrali, salta il portiere in uscita e realizza la seconda rete. Al 30' lo stesso Gori manda a fil di palo un pallone d'oro all'altezza del dischetto del rigore. Gli ospiti si rivedono a tempo scaduto con un colpo di testa di Lici alzato sopra la traversa da Leon.