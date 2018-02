Sport



Ad Aulla è sfida salvezza tra Marina la Portuale e Castelnuovo

venerdì, 23 febbraio 2018, 19:55

di simone pierotti

Aulla crocevia del finale di campionato per il Castelnuovo. Aulla perché il Marina la Portuale, l’avversario di domenica 25 febbraio gioca al “Quartieri”. Un risultato positivo equivarrebbe ad un passo fondamentale per un finale più sereno, un risultato negativo farebbe ripiombare i gialloblu in zona play-off. Per questo sarà quasi uno spareggio tra gli uomini di Tazzioli e quelli di Matteo Gassani.

In casa dei carraresi si sta caricando l’ambiente a mille: i padroni di casa sono consapevoli che la sfida contro il Castelnuovo rappresenti un’occasione fondamentale, dopo un periodo non positivo. Su vari organi di stampa si parla di “partita della vita” e mister Gassani ha dichiarato che sarà una partita assolutamente da non fallire, se vogliono evitare i play – out. Il Marina la Portale occupa il quintultimo posto, con 26 punti, 3 in meno rispetto ai gialloblu. Dopo un bel girone di andata, con 21 punti, la squadra di Gassani ha perso terreno, ottenendo soltanto 5 punti nelle ultime 9 gare. Addirittura il pareggio di Castelfiorentino è stato il primo punto dopo 5 sconfitte consecutive e l’ultima vittoria risale allo scorso 17 dicembre sul campo del Gambassi. Una brusca frenata, evidentemente dovuta ad alcuni infortuni subiti dai suoi giocatori: Bugliani, Russo, Cuccolo, Tazzini sono ai box, Bertoneri e Puccinelli sono appena rientrati dopo mese di stop.

Qualche problema anche in casa Castelnuovo: fermi per squalifica Picchi e Filippi, ma rientrerà Inglese. Fermo anche Marco Tolaini per infortunio. Altro motivo di apprensione riguarda le condizioni atmosferiche: domenica c’è il rischio di precipitazioni nevose.