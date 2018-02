Sport



Al Nardini arriva la capolista Cuoiopelli dell'ex Andrea Cipolli

sabato, 17 febbraio 2018, 08:57

di simone pierotti

Domenica il Castelnuovo è atteso da un confronto davvero terribile: al Nardini, inizio ore 14:30, arriva la capolista Cuoiopelli allenata dall'ex Andrea Cipolli. Formazione ben attrezzata, non tutti tuttavia pronosticavano che potesse contendere la vittoria finale a società blasonate come Poggibonsi e Grosseto. Un cammino da record, con una lunga scia di risultati positivi, interrotta soltanto domenica scorso contro il Poggibonsi, un pesante 4-0 che è costata la seconda sconfitta stagionale. La prima era arrivata alla lontana seconda giornata, a San Gimignano. Da quel momento una serie impressionante di prestazioni: una delle prime fu la vittoria contro il Castelnuovo, che si difese con ordine tutta la partita prima di subire un beffardo gol nel finale. Da allora la Cuoiopelli ha preso il volo staccando le dirette rivali in classifica: solo il San Gimignano, grande sorpresa del girone, sta tenendo il passo ed è salita ad un solo punto di distacco ma le stesse Poggibonsi e Grosseto sono nei paraggi. Tanti i pericoli da tenere d'occhio per la difesa gialloblu, orfana dello squalificato Inglese ma che recupera Picchi: Niccolai, Remedi solo per fare due nomi.

Compito difficile per la squadra di Tazzioli che affrontano un avversario che, in trasferta ha vinto 7 volte e pareggio 3, e in totale vinto ben 15 volte, con sole 2 sconfitte. La classifica è ancora in bilico anche i gialloblu hanno costruito un piccolo “tesoretto” di punti da difendere fino alla fine.