Altro scontro diretto e altra vittoria per il Pieve Fosciana: biancorossi sempre secondi in classifica

domenica, 18 febbraio 2018, 19:41

di michele masotti



0-1

Tau Calcio: Rugani, Bianchi, Casali, Bruni, Franceschi, Giardini, Ruggiero, Prinicipe (55’Del Carlo), Tognotti, Giacomo Pieri, Ruberti A disposizione: Bertenni, Biondi, Maurelli, Vannucci, Del Sarto e Madda Allenatore: Cristiani (in tribuna poiché squalificato)

Pieve Fosciana: Regoli, Leonardo Pieri, Sarti (85’Lenzi), Tognarelli, Lorenzo Bacci, Biagioni, Lucchesi, Barsanti, Gheri, Giusti, Corrado Dini A disposizione: Damiano Dini, Piacentini, Gori, Capitani, Bravi e Piagentini Allenatore: Fabrizio Angelini (Fiori in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Iannuzzi di Firenze

Marcatore: 67’Biagioni

Note: Espulsi al 87’ Casali per condotta violenta. Ammoniti Principe, Del Carlo, Regoli, Gheri e Lucchesi

La trasferta di Altopascio era un crocevia importante per la seconda parte di stagione per il Pieve Fosciana. Ebbene, i ragazzi di Fiori, privi di Biggi, Giuntini, Angelini e Federico Bacci, superano a pieno voti l’ostacolo amaranto e proseguono nell’entusiasmante testa a testa con la capolista Unione Pontigiana vittoriosa, a sua volta, di misura sul campo di Fornoli. Il quarto successo consecutivo dei biancorossi, il quinto se si considerano anche i quarti di finale di Coppa Toscana, riduce sensibilmente le speranze degli amaranto di inserirsi nella lotta al primo posto che, dopo il turno odierno, pare essere ridotto a quattro compagini. Per la formazione di Cristiani, in tribuna causa squalifica come il collega Fiori, si tratta del secondo k.o. sul terreno amico. A fare la differenza sul sintetico lucchese è stato il grande secondo tempo sfornato dal Pieve Fosciana.

I padroni di casa, che devono fare a meno dello squalificato Lunardini, puntano su un classico 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Giacomo Pieri e Tognotti. Gli ospiti, dal canto loro, si schierano con un 4-3-1-2 con Sarti che ritrova una maglia da titolare e Lucchesi che svaria da rifinitore alle spalle di Gheri e del rientrante Corrado Dini. Prima frazione di gioco con diversi errori in fase di impostazione e piuttosto avara di occasioni da segnalare. Al 10’ Giardini conclude alto da posizione favorevole. Padroni di casa che si rendono pericolosi con una conclusione dal limite dell’area di Principe che finisce di poco a lato. La risposta della formazione garfagnina non tarda ad arrivare. Dapprima Barsanti manca per un soffio la deviazione poi Lorenzo Bacci, portatosi in avanti per sfruttare un corner, va vicino al bersaglio grosso. Il secondo tempo si apre su ritmi più alti e già al 55’ Gheri, ben lanciato da Corrado Dini, manca l’ultimo tocco per battere Rugani. Al minuto numero sessantadue il tiro da distanza ravvicinata di Tognotti, in gol nel match di andata, viene rimpallato da un difensore ospite. La squadra di Fiori realizza la rete che vale tre punti fondamentali sugli sviluppi di una punizione laterale ben calciata da Lucchesi, sponda area di Gheri a centro area per capitan Biagioni che non lascia scampo a Rugani. Gli ospiti, non sazi del vantaggio, continuano a premere e al 74’ Giusti va vicino al raddoppio con un colpo di testa. Il Tau non ci sta e tre minuti più tardi è decisivo Regoli nello smanacciare a lato un tiro di Bruni. Centoventi secondi più tardi spettacolare salvataggio in rovesciata di Biagioni. Nel finale rimane da segnalare l’intervento di Rugani sul tentativo dalla distanza di Sarti e il rosso diretto rimediato da Casali per un brutto e gratuito fallo sul neo entrato Lenzi. Dopo otto minuti di recupero, concessi per un infortunio subito da Biagioni, il diretto di gara sancisce la fine delle ostilità.

Domenica prossima il Pieve Fosciana se la vedrà tra le mura amiche contro il Don Bosco Fossone, squadra che all’andata impose ai biancorossi la prima sconfitta in campionato: trasferta garfagnina per il Tau Calcio che affronterà i Diavoli Neri Gorfigliano.