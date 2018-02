Sport



Bomber Canini fa (ancora) felice il Castelnuovo: 1-0 al Fosciandora

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:48

di lorenzo fiori



1-0

Castelnuovo: Lupetti, Castelli (Biagioni L), Biagioni R, Buriani, Adami M, Rossi, Romei (Lunardi), Lorenzetti (Brogi), Roman (Pocai), Mori e Canini. A disposizione: Adami. Allenatore: Angelini.

Fosciandora Amatori: Gonnella, Bacci, Barbetti, Wojtowicz, Vergamini (Bechelli), Casci (Giannotti), Innocenti, Pennacchi (Cavani), Cavilli (Bernardi), Rocchiccioli e Bertoni. A disposizione: Salotti, Bondielli, Moscardini e Bergamini. Allenatore: Tognetti.

Arbitro: Francesconi.

Marcatore: 20' s.t. Canini.

Note: ammoniti: Canini (C), Pocai (C), Barbetti (F), Biagioni R (C) e Romei. Minuti di recupero: 1' p.t. e 7' s.t.

Decimo risultato utile consecutivo, per gli uomini di Angelini, di fondamentale importanza che gli permette di occupare il 4º posto, in coabitazione con l'Olympique Vione e di accorciare sulla capolista Dinamo Pontecosi (impegnata stasera, in casa, contro il Fabbriche di Vallico) distante due punti.

Sesto risultato utile privo di vittoria, invece, per gli uomini di Tognetti che scendono al settimo posto in classifica.

Tatticamente Angelini, privo di Pieri, schiera i suoi con un 4-3-3 posizionando Mori come punta centrale, supportato da Roman e Canini.

Mister Tognetti si oppone, invece, con un equilibrato 4-4-2, privo di Giovannetti, Martinelli, Lemetti e Nita, posizionando Casci e Cavilli sulle fasce, Innocenti in cabina di regia e la coppia Rocchiccioli-Bertoni come terminali offensivi.

L'inizio di partita del Fosciandora è convincente, con un buon giro palla e con la difesa attenta a respingere le trame offensive avversarie. Le due palle gol della squadra ospite capitano sui piedi di Cavilli che, però, vede respingersi egregiamente entrambe le conclusi da Lupetti.

Circa a metà del primo avviene un contatto in area tra Innocenti e Lorenzetti, i locali invocano il calcio di rigore mentre l'arbitro, apparso molto confuso durante tutta la gara, decreta una punizione in area di seconda.

Nel secondo tempo regna l'equilibrio tra le due squadre fino a quando Canini, al 20' s.t., sorprende Gonnella con un tiro dalla distanza (11ª rete stagionale per lui). Tognetti cerca di aumentare il peso offensivo inserendo Cavani e Giannotti ma l'attenta difesa del Castelnuovo non si fa trovare impreparata, impedendo così al Fosciandora di raggiungere il pareggio.

Nella prossima giornata, la 19ª del campionato amatoriale AICS di quarta serie girone B, il Fosciandora ospiterà il Mologno mentre il Castelnuovo sarà di scena a Nozzano.