Brusca caduta per il Pontecosi: 1-2 casalingo contro il La Cella

domenica, 4 febbraio 2018, 22:17

di lorenzo fiori



1-2



Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gennaro (62’ Bonini), Marigliani Diego, Pozzi, Cavani, Luti (81’ Romei Gabriele), Marigliani Lorenzo (13' Salotti (46’ Giannotti)), Lunardi, Martini Adami Riccardo, Bravi e Canelli. Allenatore: Fontanini.



La Cella: Meini, Morelli, Marini, Colavita, Lottini, Berretta (46' Pavolettoni), Boccaccio, Rindi, Cozac (85’ Francione), Sodini e Pizzonia. A disposizione: Elmi, Mori e Sereni. Allenatore: Carducci.



Arbitro: Latini di Empoli.



Marcatori: 15’ Sodini, 55’ Boccaccio e 59’ Lunardi.



Note: ammoniti Luti, Lunardi, Pozzi, Giannotti, Marigliani Diego e Lottini. Calci d’angolo 7-5. Minuti di recupero 1’ e 4’.



Clamoroso tonfo del Pontecosi che cade, in casa, contro il La Cella inanellando la seconda sconfitta consecutiva. Risultato che allontana, decisamente, i locali dalla zona play-off mentre funge da linfa per gli ospiti che si avvicinano alla zona valida per la salvezza, distante un solo punto.



Tatticamente Fontanini schiera un 4-3-2-1 posizionando Canelli come vertice offensivo supportato da Martini Adami Riccardo e Bravi. Carducci si oppone con un equilibrato 4-4-2 molto accorto in fase difensiva e rapido in fase offensiva con le due punte Cozac e Sodini.

Partono forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio due volte nei primi dieci minuti con due inserimenti di Luti al 4’, che non riesce a dare forza al tiro, e con Martini Adami Riccardo che al 9’ non angola bene un assist di Cavani, dalla sinistra. Si fanno vedere gli ospiti dalle parti di Martini Adami Michele con un taglio di Cozac che, però, non conclude bene. Ancora La Cella, al 15’, che sblocca la partita con il taglio di Sodini, servito bene da Rindi, che non sbaglia e batte il numero uno locale.

Pontecosi che a questo punto cerca di reagire senza creare particolari occasioni.



Ripresa dove i locali, con l’inserimento di Giannotti, cambiano l’assetto tattico passando al 3-4-1-2 con Lunardi e Giannotti esterni di centrocampo.



Pontecosi alla ricerca, disperata, della rete del pareggio con Bravi che sbaglia davanti al portiere e con Luti che “spara” alto. La Cella che, invece, vuole colpire in contropiede, riuscendoci, al 55’, con Boccaccio che dribla tre avversari e lascia partire un destro che si insacca alla destra di Martini Adami Michele.



Reagiscono, immediatamente, i garfagnini grazie al pareggio di Lunardi con un bel colpo di testa, dopo un angolo di Riccardo Martini Adami.



Da qui in avanti attacco forsennato dei locali che provano, in tutti i modi, a pareggiare i conti. Tra le più importanti occasioni possiamo segnalare: un tiro di Bravi che il portiere para sulla linea di porta e le conclusioni centrali di Lunardi e Martini Adami Riccardo.



La Cella che, ancora, in contropiede sfiora il clamoroso 1-3 con l’instancabile Sodini.



Nella prossima giornata, la quinta del girone di ritorno, il Pontecosi ospiterà la capolista Molazzana dando vita ad un entusiasmante derby mentre il La Cella attendere tra le mura amiche il temibile San Giuliano.