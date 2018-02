Sport



Cade il Fornaci nello scontro play-off contro la Sanvitese

sabato, 10 febbraio 2018, 20:09

di lorenzo fiori

1-2

Fornaci 1928: Sartini, Lucarini, Soumahoro, Polpetta (25' s.t. Ciambriello), Hartmann, Taccola, Iacomini Manuel, Iacomini Cristian, Bitep, Abu Kheit e Morales. A disposizione: Andreotti, Amidei e Montagni. Allenatore: Sorini.

Sanvitese: De Pietro, Vannucci (6' s.t. Senghor), Caretti, Carlesi, Maionchi, Cagnacci, Galli (30' s.t. Nicoletti), Kanoute, Balderi, Menicucci (35' s.t. Cinerai) e Pucci. A disposizione: Simi, Genovali, Bertini e Piva. Allenatore: Mareschi.

Arbitro: Providenti di Lucca.

Marcatori: 2' p.t. Menicucci (S), 4' s.t. Polpetta (F) e 15' s.t. Maionchi (S).

Note: ammoniti: Taccola (F), Menicucci (S) e Pucci (S).

Momento nero per il Fornaci che inanella la quinta partita consecutiva priva di vittoria. Ne approfitta la Sanvitese che vince in un campo molto ostico. Locali che, a causa di questa sconfitta, si allontanano, definitivamente, dalla capolista Vagli, distante 11 punti. Sanvitese che, invece, raggiunge il Fornaci ed il Filecchio al quinto posto (ultimo valido per la qualificazione ai play-off) a quota 31 punti.

Tatticamente Sorini, privo di capitan Toni, schiera i suoi con un 3-5-2 posizionando Polpetta in cabina di regia e la coppia Abu Kheit-Bitep come vertici offensivi. Mareschi si oppone, invece, con un equilibrato 4-4-2 con Balderi e Menicucci come punte centrali.

Primo tempo statico e, soprattutto, lottato a centrocampo che vede la Sanvitese passare in vantaggio, dopo due minuti, grazie ad un calcio di rigore di Menicucci.

Nella ripresa reagisce, subito, il Fornaci che sigla il pareggio con un perfetto calcio di rigore del metronomo Polpetta. Locali che continuano la manovra sprecando diverse occasioni e vengono puniti, al 15' s.t., dal numero cinque Maionchi che conclude bene un cross da una punizione laterale.

Nella prossima giornata, la quinta del girone di ritorno di terza categoria girone B, il Fornaci cercherà di tornare a fare punti in casa dello smagliante Sacro Cuore mentre la Sanvitese ospiterà la terza della classe Borgo a Mozzano.

