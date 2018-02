Sport



Cambio sulla panchina della Juniores del Castelnuovo: Contadini prende il posto di Compagnone

martedì, 13 febbraio 2018, 18:25

di simone pierotti

Novità a Castelnuovo. La società ha sollevato dall’incarico di allenatore della Juniores Regionale Daniele Compagnone ed ha affidato la squadra a Riccardo Contadini. Dopo tre sconfitte consecutive che hanno relegato i gialloblu al terzultimo posto della classifica, i massimi dirigenti gialloblu hanno provato a dare una scossa all’ambiente nel momento più difficile.

La stagione degli Juniores non si può definire fortunata, dopo un inizio positivo: una serie di infortuni, oltre ai tanti giovani “promossi” in prima squadra, ha minato il rendimento della squadra che ultimamente ha perso terreno in classifica, finendo a sei punti dalla quota salvezza.

Contadini già oggi ha sostenuto il primo allenamento, dopo una breve presentazione ai suoi ragazzi. Per lui si tratta di un ritorno a casa, avendo vestito la maglia del Castelnuovo per due stagioni, in Serie C2 e in Eccellenza. Come allenatore Riccardo ha finora guidato il Barga in prima categoria e, per tre anni consecutivi, gli Juniores del GhivizzanoBorgo, vincendo un campionato regionale.

“Mi dispiace per Compagnone, sono situazioni che capitano nel mondo del calcio. Adesso vediamo di continuare a lavorare e cercare di fare il meglio possibile fino in fondo. La salvezza è lontana ma non irraggiungibile, ci sono ancora diverse partite”.

La società, per voce del direttore sportivo Massimo Valiensi si è detta dispiaciuta per Compagnone, una scelta molto difficile perché ha coinvolto un allenatore cresciuto nel settore giovanile del Castelnuovo, e lo ha ringraziato per l’egregio lavoro svolto con la massima serietà e impegno, fino in fondo.