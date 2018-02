Sport



“Caporetto” per GhiviBorgo in casa della quasi spacciata Argentina

domenica, 18 febbraio 2018, 17:06

di michele masotti



2-0

Argentina Arma di Taggia: Mandelli, Berni, Perpignano, Terzoni, Di Lauro, Fiuzzi, Gaudio (87’ Aretuso), Martelli, Vitiello, Ruggiero, Pierini (80’Ginatta) A disposizione: Trucco, Padovani, Napoli, Malafronte, Carletti, Cianciaruso e Scortichini Allenatore: Marcello Casu

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini (57’Brizzi), Bassano, Gemignani, Giordani (75’Barretta), Diana, Frati (87’Riccioli), Michelotti, Micchi (80’Marcellusi), Nottoli (46’Masini), Rubechini A disposizione: Kolaj, Lecceti, Coselli e Da Silva Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Matteo Pierobon di Castelfranco (Assistenti Galimberti e Donatello di Seregno)

Marcatori: 26’Pierini, 51’ Vitiello

Pesante e inatteso k.o. esterno per il GhivizzanoBorgo che viene regolato, con un gol per tempo, dall’Argentina Arma di Taggia, compagine che sta sì onorando questo finale di torneo ma che difficilmente potrà raggiungere i play-out. La squadra di Venturi toppa la terza sfida di un mini ciclo piuttosto accessibile, in precedenza erano arrivati i successi sul Montecatini e sulla Rignanese. A dieci giornate dalla fine i biancorossi occupano il sestultimo posto in coabitazione con San Donato Tavernelle e Sestri Levante: piazzamento che al momento vorrebbe dire salvezza diretta poiché la terzultima, ossia lo Scandicci, annovera 15 lunghezze di ritardo. Ricordiamo che i play-out si disputano se ci meno di otto punti distacco sia tra la sestultima che la terzultima, che tra la quintultima e la quartultima. Ragione per cui i “colchoneros” della Media Valle devono guardarsi dalla Rignanese, vittoriosa quest’oggi sul Seraezza e tornata a -2 da Gemignani e compagni. C’è davvero poco da salvare per la formazione di Venturi nella trasferta più lunga del campionato, proprio al confine con la Francia.

Argentina e GhiviBorgo si schierano con lo stesso modulo, un 4-3-1-2 con i locali che occupano sì l’ultimo posto della graduatoria ma sono anche reduci dallo 0-0 ottenuto in casa della capolista Sanremese. Tra i locali out l’attaccante argentino Galesio, noto non tanto per il suo rendimento calcistico (è infatti ancora a secco di gol) quanto per essere il genero del centravanti dell’Inter Mauro Icardi. In casa Ghivizzano, sempre fuori Di Paola e Marigliani, torna in campo dopo i tre turni di stop Rubechini che compone il centrocampo assieme a Michelotti e capitan Gemignani. Alle spalle del tandem Frati-Micchi si muoverà il giovane trequartista Nottoli. Primo tempo piuttosto scialbo e sottotono da parte degli ospiti. Al 6’ l’unica azione degna di nota dei “colchoneros” della Media Valle con la triangolazione tra Micchi e Nottoli che libera al tiro l’accorrente Gemignani che si vede deviare in corner la sfera dal tuffo di Mandelli. Venti minuti più tardi l’Argentina sblocca il risultato: gli ospiti perdono un banale pallone in fase di ripartenza, lungo lancio di capitan Fiuzzi per Pierini che dal limite dell’area fredda Signorini con una conclusione da fuori area. Sul finire di frazione gli ospiti colpiscono il palo con Frati, con il successivo tap-in vincente di Micchi che viene annullato per una dubbia posizione di offside dell’attaccante classe 1998. La ripresa si apre con Masini che rileva Nottoli e il raddoppio dei liguri con l’ex Viareggio Vitiello. Rete che spezza le gambe agli ospiti che non riescono a reagire Al 71’ altra chance per i padroni di casa sempre con protagonista Vitiello che fugge via in contropiede, con Signorini bravo ad evitare che il punteggio assuma uno scarto più ampio. Domenica prossima il GhivizzanoBorgo, che ritroverà al centro del proprio attacco Francesco Di Paola, affronterà al Delle Terme un Savona rinfrancato dalla recente serie positiva di risultati e che punta ad inserirsi nei play-off, ora distanti solo quattro punti. Per tornare ad inanellare un risultato utile servirà un match di alto spessore al cospetto dei blasonati biancoblu liguri.