Cefa batte Capannori e chiude matematicamente terzo

lunedì, 26 febbraio 2018, 13:59

POLISPORTIVA CAPANNORI 48

CEFA BASKET 66

Parziali (10-15; 22-32; 33-50)

Capannori: D'Angiolo 5, Aytano 7, Andreini 2, Ortili, Dini, Paoletti, Passaglia M. 8, Pardini 6, Biagioni 5, Piochi 5, Passaglia L. 3, Masini 7. All. Arrabito

Cefa: Romei 3, Galletti 4, Angelini A. 26, Angelini S. 25, Pozzi, Mori, Monti 4, Bertolini, Guidugli, Lana 2, Tardelli, Cosimini 2. All. Rocchiccioli



Arbitri: Cima L. (LU) - Luppichini M. (LU)

Il Cefa Basket Castelnuovo, targato Centro Computer, conquista il terzo posto nel campionato Promozione. Vincendo il derby contro la Farmacia Biagi Capannori (48-66), il Cefa è matematicamente terzo in vista della fase ad orologio con due giornate di anticipo. Proprio per questa seconda fase, che precede i playoff, la terza posizione in classifica risulta essere sfortunata visto che il Cefa, 26 punti, giocherà in trasferta contro le due squadre che lo precedono, Bottegone Pistoia (32 punti) e Rossoblu Junior Montecatini (30) ed in casa con le due con lo seguono Ludec91 Porcari e ancora Farmacia Biagi Capannori (20 punti).



A Capannori, grande prova difensiva della squadra allenata da Michele Rocchiccioli che ha concesso pochissimo agli avversari sfruttando poi la verve dei fratelli Angelini, 51 punti in due: 26 per il “minore” Simone, 25 per il “maggiore” Andrea. Nota negativa l’infortunio iniziale a Lana compensata dal rientro ormai definitivo, dopo un lungo stop, del giovane Galletti.



Dagli altri campi: Porcari conferma il pronostico andando a vincere 60-73 sul parquet di San Miniato, così come Carrara che riesce nel blitz fuori casa e si aggiudica il match contro Ficeclum Fucecchio per 46-57. Vita facile per Rossoblù Junior Montecatini, spodestata dal trono dalla Valentina's Bottegone, che si impone agevolmente contro i cugini termali del Rossoblù Basket per 88-52. L'ultimo incontro di giornata si disputerà stasera tra Ponsacco e Bottegone alle 21.30. Giornata di riposo per il fanalino di coda Audax Pistoia.



Classifica: Bottegone 32*, Rossoblu Junior 32, Cefa 28, Porcari 22, Capannori 20, Ponsacco 14*, Carrara 14, Fucecchio 14, Basket Rossoblu 10, San Miniato 10, Pistoia 2.



*una partita in meno