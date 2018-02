Sport



Cefa batte Carrara e si conferma al terzo posto

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:49

BASKET LEGEND CARRARA 62

CEFA BASKET 69

Parziali (20-24; 32-41; 40-52)

Carrara: Marrazzini ne, Degl'Innocenti 12, Diamanti 3, Benfatto 7, Gai 11, Menconi 5, Viaggi, Ghio 7, Lusuardi 11, Melegari 4, Pennucci 2. All. Viaggi

Cefa: Romei 7, Angelini A. 13, Angelini S. 27, Mori 1, Monti 9, Biagioni ne, Bertolini, Guidugli, Lana 3, Tardelli 3, Ferrando 3, Cosimini 3. All. Rocchiccioli



Arbitri: Panicucci L. di Ponsacco (PI) e Vincenti S. di San Miniato (PI)



Il Cefa Basket Castelnuovo consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Promozione vincendo a Carrara. Partita insidiosa per la squadra allenata da Michele Rocchiccioli che però è riuscita nel condurre il match sin dall’inizio, soffrendo solo nel finale un ritorno dei padroni di casa riavvicinatisi fino al -5. Finale dunque un po’ convulso, ma il Cefa porta a casa una preziosa vittoria guidata dall’ormai “solito” Simone Angelini, autore di 27 punti. Adesso la squadra è attesa da un nuovo impegno in trasferta a San Miniato poi l’avvio della fase conclusiva del torneo con le giornate che decideranno il piazzamento finale in vista dei playoff.



Dagli altri campi: la Ludec dell’intramontabile Mario Boni fa il blitz in casa di Basket Rossoblu Montecatini, vincendo 63-74, e proseguendo la sua corsa verso i play-off. Bottegone invece conferma il suo momento di forma battendo nettamente in casa l’ostica Capannori per 73-44. Ancora più convincente però la vittoria della capolista, Rossoblu Junior Montecatini, che in casa dei “cugini” pistoiesi dell’Audax (fanalino di coda del campionato) si impone 102-35. Infine, vittoria anche per Ponsacco che in casa batte San Miniato 69-45. Turno di riposo per Fucecchio.



Classifica: Rossoblu Junior 30, Bottegone 28, Cefa 24, Porcari 18, Capannori 16, Carrara 12, Fucecchio 12, Ponsacco 12, Basket Rossoblu 10, San Miniato 6, Pistoia 2.