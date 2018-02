Sport



Cefa, ko inatteso a San Miniato

lunedì, 12 febbraio 2018, 16:11

PALLACANESTRO SAN MINIATO 77

CEFA BASKET 68

Parziali (11-18; 34-32; 49-53)

San Miniato: Bessi, Petrolini 16, Campigli 29, Zharku ne, Vallini 6, Petralli, Carmignani, Baldi 12, Bartalucci 12, Masini 2, Paini Palesi ne, Pertici ne. All. Giunti

Cefa: Romei 13, Galletti, Angelini A . 15, Angelini S. 27, Pozzi, Monti 2, Biagioni, Bertolini, Guidugli 5, Lana 4, Tardelli 2, Cosimini. All. Rocchiccioli



Arbitri: De Chiara M. (FI) e Giovannelli R. (LI)

Il Cefa Basket Castelnuovo cade a San Miniato (77-68). Brutto e inatteso ko per gli uomini di Michele Rocchiccioli che hanno peccato soprattutto in difesa concedendo troppo al tiro di fuori dei padroni di casa. Il Cefa parte bene, va sotto ma reagisce nuovamente chiudendo avanti il terzo quarto. Poi negli ultimi 10’, Pozzi e compagni subiscono ben 28 punti. Troppa sufficienza nell’approccio al match ha portato dunque ad una sconfitta che comunque non compromette la classifica del Cefa. I garfagnini restano al terzo posto a quattro giornate dalla fine. I prossimi due scontri diretti contro Porcari e Capannori, due derby dunque, saranno decisivi. Venerdì sera a Castelnuovo salirà la Ludec di SuperMario Boni.



Dagli altri campi: La Ludec Porcari si è imposta agevolmente contro Carrara tra le proprie mura, per 70-51; idem dicasi per l’altra lucchese, la Farmacia Biagi Capannori, che ha difeso il proprio parquet contro Capitalfidi Montecatini per 72-40. Le altre partite di giornata prevedevano la sfida tra Fucecchio e Bottegone e tra Ponsacco e Pistoia. Turno di riposo invece per la capolista Junior Rossoblu Montecatini.



Classifica: Rossoblu Junior 30, Bottegone 28*, Cefa 24, Porcari 20, Capannori 18, Carrara 12, Fucecchio 12*, Ponsacco 12*, Basket Rossoblu 10, San Miniato 8, Pistoia 2*.



* una partita in meno