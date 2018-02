Sport



Diavoli Neri Gorfigliano travolgenti tra le mura amiche: tripletta per capitan Malatesta

domenica, 11 febbraio 2018, 18:32

di michele masotti



5-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Diego Orsi, Della Croce, Billi, Tonelli (63’Cassettai), Angelini (69’Magazzini), Bertoncini (76’Ivano Orsi), Malatesta (76’Coiai), Stafa, Berti, Morelli A disposizione: Ferri, Crudeli e Pellegrinotti Allenatore: Gabriele Zuddas

Fornoli: Cheli, Salotti, Fede (61’Ledda), Favelli, Marchetti, Donati, Franceschi (46’Farinelli), Sichi, Monticelli (63’Diawara), Castelli (56’Sabatini), Oliokwe A disposizione: Nesi, Petri e Casci Allenatore: Alan Renucci

Arbitro: Ricci di Viareggio

Marcatori: 12’ Stafa, 28’, 72’ e 75’ Malatesta, 55’Tonelli e 82’Sabatini

I Diavoli Neri Gorfigliano si confermano una macchina da gol nelle partite disputate davanti al pubblico amico. I ragazzi di Zuddas si riscattano prontamente dalla beffarda sconfitta di Ponte a Moriano, sconfiggendo per 5-1 il Fornoli due settimane dopo avere rifilato quattro gol anche al quotato Sporting Bozzano. Grande protagonista di giornata è stato il capitano dei Diavoli Neri Malatesta, autore di una tripletta che lo fa salire a quota 11 nella speciale classifica dei marcatori che è guidata dal centravanti del Serricciolo Iardella con 17 centri. Terza sconfitta di fila, tutte contro compagini garfagnine, per i biancoazzurri termali che rimangono in coda alla classifica. Per la formazione di Renucci, distante un punto dal penultimo posto che garantirebbe ad oggi i play-out, urge muovere repentinamente la classifica e correggere qualcosa in difesa, la più perforata del campionato con 40 gol al passivo.

Consueto 4-3-3 per i padroni di casa, privi dello squalificato Bonini, con Malatesta che si muove al centro dell’attacco ed è accompagnato ai lati da Stafa e Morelli. Il Fornoli deve fare i conti con le assenze di Dabdoubi, Romanini e Guazzelli e si affida in avanti alle due prime punte Monticelli e Oliokwe. L’approccio dei padroni di casa è perfetto e già al 5’ Billi sciupa una ghiotta occasione cogliendo il palo sugli sviluppi di una mischia. È il preludio al vantaggio che arriva sette minuti più con Stafa, il più lesto di tutti ribadire in rete una corta respinta di Cheli su una punizione ben calciata da Morelli. Da applausi è l’azione corale che porta al raddoppio dei Diavoli Neri. Tutto parte da Morelli, delizioso cross di Berti per Malatesta che di testa non lascia scampo al portiere ospite. Fornoli che ha un sussulto nel finale di frazione con il traversone di Oliokwe per Monticelli che colpisce male a pochi passi da Carvajal. In avvio di ripresa il copione del match non conosce mutamenti e i Diavoli Neri, sempre sugli sviluppi di un corner, rimpinguano il proprio bottino con la deviazione vincente sul secondo palo del difensore Tonelli. Partita virtualmente chiusa e inizio del più classico dei valzer delle sostituzioni. Al 72’ Malatesta trova nuovamente la via del gol con una conclusione di esterno destro da fuori area. La tripletta del capitano garfagnino arriva tre minuti dopo con un colpo di testa sull’assist di Della Croce. Gli ospiti rendono meno pesante il passivo con il classe 1999 Sabatini: gran parte del merito della rete è di Diawara che confeziona un passaggio invitante per il suo compagno di reparto. Diavoli Neri Gorfigliano che salgono a 29 punti in una classifica ancora molto corta. I ragazzi di Zuddas, infatti, hanno tre punti di vantaggio sulla zona play-out e altrettanti di svantaggio dal quinto posto occupato dal terzetto Tau, Serricciolo e Sporting Bozzano.

Nel prossimo turno di campionato Malatesta e compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di Capezzano, mentre il Fornoli riceverà la visita della capolista Unione Pontigiana.