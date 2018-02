Sport



Dominio africano alla maratona di Carrara. Grano vince la mezza maratona

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:37

di simone pierotti

Grande successo per la seconda edizione della White Marble Marathon, la maratona della provincia di Massa e Carrara. La competizione era doppia, con gara di maratona e di mezza maratona, e ha coinvolto l’intero territorio delle due città, ed ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, oltre a 300 non competitivi. Pronostico rispettata nella maratona con il dominio dell’Africa: ha vinto il keniano Kagla Mungai dell’Atletica Calvesi con il tempo di 2:16:42 davanti al marocchino Youness Zitouni della Podistica Il Laghetto. Terzo l’italiano Ahmed Nasef dell’Atletica Desio con il tempo di 2:23:03. Quarto posto per Francesco Iacomelli, in 2:41:33. Primo dei toscani l’ottimo Nicolò Fazzi del G.P. Parco Alpi Apuane in 2:45:30. Tra le donne vittoria per la rwandese Clementine Mukandanga in 2:45:56, davanti alla forte atleta del G.S. Lammari Claudia Marietta in 2:55:18 e Chiara Milanesi in 2:56:09.

Colpi di scena, invece, alla gara di mezza maratona, che partita da Marina di Carrara ed arrivava a Marina di Massa. Il keniano Kurgat della Virtus Lucca, favorito della vigilia, sbagliava strada nella seconda parte del tracciato e terminava al quarto posto. Vittoria per Giovanni Grano dell’Atletica Isernia con il tempo di 1:07:37 davanti a Jilali Jamali, che si è dovuto fermare diverse volte a causa di un problema fisico e ha chiuso in 1:13:06. Terzo posto per Domenico La Banca del Fiorino. Tra gli atleti locali ottime le prove di Simone Pierotti del G.S. Orecchiella, 10° assoluto in 1:18:52, 11° Davide Benassi, 13° Marco Rossi, 15° Vittorio Bertuccelli, 18° Daniel Nobile. In campo femminile vince l’etiope Lagat in 1:14:22 davanti all’idolo locale Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana) in 1:22:14 e Luciana Bertuccelli della Pro Avis Castelnuovo Magra.