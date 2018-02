Sport



Dominio GP Apuane nella campestre, sesto titolo regionale consecutivo

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:26

di michele masotti

La dittatura sportiva del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane nella corsa campestre a livello regionale non viene fermata da alcun tipo di ostacoli, nemmeno dal famigerato ciclone Burian. La società del presidente Graziano Poli ha conquistato, sui prati di Bucine in provincia di Arezzo, il sesto titolo toscano di cross, mantenendo fede ai pronostici che vedevano gli atleti biancoverdi partire come favoriti. Risultato che fa entrare di diritto il GP Parco Alpi Apuane nella storia dell’atletica della nostra regione: nessuno aveva mai vinto così tanto. Ben tre podisti del sodalizio garfagnino hanno chiuso tra i primi dieci: 2° posto assoluto per Paul Tiongik, 5° Alessandro Terrasi, autore di una gara fenomenale, primo italiano a giungere sul traguardo e capace di fregiarsi, per il secondo anno di fila, del titolo di campione toscano di questa specialità. Ottavo posto per l’inossidabile Jilali Jamali, 19° il versiliese Giacomo Verona, 21° Alessandro Brancato e 26° Alessandro Petrucco. Hanno fornito un prezioso contributo alla vittoria finale anche Rocco Angelo Pezzuto, Massimo Igliori, Mario Bonini e Roberto Gianni, con quest'ultimo che non ha potuto completare la corsa a causa di un risentimento muscolare.

La stagione dei cross è ancora densa di appuntamenti e subito la concentrazione si è spostata in quel di Lucca dove sabato si terranno i campionati tricolori riservati alla categoria Master. Otto giorni più Gubbio sarà teatro delle finali nazionali assolute, importante competizione nella quale il GP Parco Alpi Apuane cercherà di migliorare il lusinghiero quarto posto colto dodici mesi fa. Oltre al trionfo di Bucine, diversi atleti biancoverdi si sono cimentati, con ottimi risultati, in gare nel territorio regionale. Nicola Matteucci ha arricchito la propria bacheca con l’ennesimo oro di categoria “Veterani” alla mezza maratona di Fucecchio: sesto posto assoluto e significativo crono di 1h18’33’’ in una giornata condizionata da neve e vento. Nella stessa gara da segnalare le brillante prestazioni offerte da Michele Rama (41°), Nicola Dazzi (59°assoluto), Sabrina Malatesti (argento di categoria e settima assoluta), Sebastiano Pennisi, Daiana Lombardi e Michele Riccio. A Siena, durante il “Terre di Siena Ultramarathon”, sulla distanza dei 32 km il quarto posto assoluto vale a Giorgio Davini anche la medaglia d’oro nella propria categoria. Applausi anche per le gare condotte da Emanuel Bandoni e Claudio Bacci, mentre sui 50 km buona prestazione per lo specialista Luca Linari, così come quella offerta da Ludmillo Dal Lago a Ugnano.