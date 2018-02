Doppietta del G.S. Orecchiella al Vertical Faeta. Ottimi risultati anche a Carrara

Altri articoli in Sport

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:29

Sabato scorso la pineta “Ugo Pisa” di Marina di Massa ha ospitato nuovamente una gara di corsa campestre, valida come quinta ed ultima prova del Gran Prix CSI Toscana di cross. Di buon livello la qualità dei partecipanti.

lunedì, 12 febbraio 2018, 16:11

Il Cefa Basket Castelnuovo cade a San Miniato (77-68). Brutto e inatteso ko per gli uomini di Michele Rocchiccioli che hanno peccato soprattutto in difesa concedendo troppo al tiro di fuori dei padroni di casa

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:48

Decimo risultato utile consecutivo, per gli uomini di Angelini, di fondamentale importanza che gli permette di occupare il 4º posto, in coabitazione con l'Olympique Vione e di accorciare sulla capolista Dinamo Pontecosi (impegnata stasera, in casa, contro il Fabbriche di Vallico) distante due punti

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:39

In vetta alla classifica del campionato U.I.S.P della Garfagnana allunga il Lokomotiv che approfitta del pareggio del Nw Team e porta a 3 i punti di vantaggio. La capolista supera 3-0 il Careggine grazie alla doppietta di Federico Del Giudice e al gol di Daniele Tonini

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:37

Grande successo per la seconda edizione della White Marble Marathon, la maratona della provincia di Massa e Carrara. La competizione era doppia, con gara di maratona e di mezza maratona, e ha coinvolto l’intero territorio delle due città, ed ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, oltre a 300...

domenica, 11 febbraio 2018, 20:53

Esce il segno X sulla ruota del Nardini nell’importante sfida in ottica play-off tra il River Pieve e Tau Calcio. Botta e risposta nel giro di quindici minuti che porta la firma degli attaccanti Pieri e Alfredini