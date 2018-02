Sport



Fabrizio Ridolfi (G.S. Orecchiella) vince il Trail del Monte Maggiore. Tanti podi ad Agliana e Viareggio

martedì, 20 febbraio 2018, 16:38

di simone pierotti

Parte bene la stagione per lo specialista dei trail Fabrizio Ridolfi che si aggiudica il Trail del Monte Maggiore di Prato, impegnativa gara di 42 km. Un bel viatico per il 2018. Alla Scarpinata del Granocchio Agliana tanti atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana in gara e importanti piazzamenti: il migliore è Fabio Malus, 12° assoluto in 48:12 seguito da Luigi Angeli, Annibale Giovannini, Silvio Toni, Antonio Pelligotti, Massimo Rossi e Paolo Lucchesi. Tra i Veterani sale sul podio Luca Diversi, 2° nella categoria con in 49:54. Successo di categoria per Mira Cappelli nelle Veterane. Tra le donne 11° Valentina Friz. Al campionato regionale cross CSI a Marina di Massa 10° posto tra Senior per Michael Luongo e 2° posto negli Amatori per Fabio Malus.

Numerose le “aquile” impegnate nella classica mezza maratona di inizio stagione, la Puccini Marathon. Il migliore è stato Gabriele Bacci, 17° con il tempo di 1:22:25, premiato quale migliore atleta viareggino. Gli altri: 25° Fabio Lomi 1:23:41 30° Giacomo Tognetti 1:25:18 31° David Elisei 1:25:30 48° Franco Morelli 1:28:26 55° Ivano Rugani 1:28:39 59° Giorgio Piccolo 1:28:52 72° Daniele Trevisani 1:29:23 88° Matteo Biggi 1:30:36 91° Gino Franceschini 1:31:09 112° Gianluca Pieroni 116° Angelo Farnocchi 132° Andrea Dini 140° Simone Polloni 155° Matteo Carosi 189° Giovanni Di Gaetano 247° Raffaello Abbarchi 248° Luca Rodaro 331° Antonio Manfredi 400° Alessandro Orlandi. In campo femminile 8° Melania Raffaetà 1:32:46, 14° Odette Ciabatti che sale sul podio con il 2° posto tra le Ladies. Alla mezza maratona di Scandicci 261° Luca Borelli.