Finisce il "Sogno Coppa" per il Vagli, sconfitto 4-0 dall'Academy Porcari

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:43

di lorenzo fiori



4-0

Academy Porcari: Pirito Luca, Pracchia (43' s.t. Bagnatori), Lombardi Giacomo, Micheli, Franceschini (43' s.t. Lombardi Stefano), Campigli, Ammazzini, Rosso (24' s.t. Petrilli), Monaci, Miserendino (35' s.t. Hyka) e Amodio (38' s.t. Pirito Lorenzo). A disposizione: Gigli e Picchi. Allenatore: Salvadori.

Vagli: Valdrighi, Lucchesi (15' s.t. Gaspari), Fabbri, Buriani, Pellegrinotti, Bertucci (35' s.t. Mori), Rossi (26' s.t. Fritz), Ruocco, Bertogli (35' s.t. Biggeri Andrea), Chiriacó e Remaschi. A disposizione: Pioli, Angelini e Bravi. Allenatore: Biggeri Michele.

Arbitro: Martinelli di Lucca.

Marcatori: 5' s.t. autogol Lucchesi; 30' s.t., 38' s.t. e 42' s.t. Monaci;.

Note: ammoniti: Amodio (A), Rossi (V), Buriani (V) e Ruocco (V).

Seconda sconfitta stagionale e serata molto amara per il Vagli che esce di scena, con un risultato troppo severo, nella semifinale (prima volta storica in questa fase) di coppa provinciale di terza categoria contro un ottimo Academy Porcari (squadra che milita nel girone A, mentre il Vagli milita nel B) che, prima, passa in vantaggio grazie ad un'autorete e, poi, dilaga grazie ad una tripletta dell'esterno d'attacco Monaci, garantendosi la qualificazione alla finale di questo, entusiasmante, torneo in programma mercoledì 7 marzo contro lo Sporting Forte dei Marmi.

Tatticamente le due compagini si schierano con lo stesso modulo tattico, cioè il 4-3-3.

Mister Salvadori, privo di Bertocchini, Fenili, Tonelli, Giuntoli, Gorka e Musetti, si affida al trio, esperto e prolifico, d'attacco formato da Monaci, Miserendino e Amodio.

Mister Biggeri, privo di Marchi, Pellegrinetti e Telloli, posiziona Rossi in cabina di regia e, anch'esso, si affida ad una valida fase offensiva caratterizzata e manovrata da Bertogli, Chiriacó e dal rientrante Remaschi.

Buon inizio di primo tempo per gli ospiti che si fanno subito vivi, al 7' p.t., con Chiriacò che porta palla, non scarica per l'accorrente Bertogli, preferendo la conclusione potente che va appena alta sopra la traversa. Poco dopo, al 15' p.t., colpisce il legno Bertogli calciando un autentico bolide da posizione angolata, scheggiando la parte alta della traversa, dopo aver ricevuto palla dalla sinistra da Lucchesi, ben servito da Buriani.

Ottima fase di gioco, quindi, del Vagli che chiude ogni spazio offensivo all'Academy Porcari tanto che il primo tiro degli ospiti arriva solo al 37' p.t. quando Monaci viene liberato in area da Lombardi e calcia potente e rasoterra verso la porta ma l'estremo difensore ospite è bravo a distendersi ed a respingere, sulla ribattuta è abile Fabbri a calciare via la sfera anticipando di fatto Miserendino per un facile tap-in. Primo tempo con un Vagli più vivo in mezzo al campo e attento in fase difensiva. Academy Porcari, invece, più fisico che spesso ricorre a falli sistematici per fermare i giocatori del Vagli.

Ripresa con tutt'altra tinta per i locali che trovano, immediatamente, il vantaggio, al 5' s.t., con un tiro di Micheli deviato, involontariamente, dal terzino ospite Lucchesi.

Reagisce il Vagli, al 22' s.t., con Buriani che mette dentro l'area un buon traversone dove Chiriacò non arriva per centimetri mancando l'impatto e forse il pareggio.

Ancora locali, al 24' s.t., con Miserendino che batte di testa su angolo da posizione ravvicinata ma il pallone termina alto. Un Vagli che sembra stanco ed incredulo per lo svantaggio subisce la seconda rete, al 30' s.t., quando Monaci, solo in area, viene servito da Amodio in maniera piuttosto fortunosa, è bravo ad alzare un pallonetto che scavalca Valdrighi sul tentativo di uscita.

Al 82' s.t. arriva il terzo gol, sempre con Monaci, che approfitta di un errore su uno stop mal riuscito di Pellegrinotti per involarsi verso la porta in tutta libertà, bravo a resistere al tentativo di recupero di Pellegrinotti ed a battere, di nuovo, Valdrighi in uscita. Cinque minuti dopo arriva, sempre da un errore difensivo ospite, stavolta di Fabbri, il gol del definitivo 4-0 che sancisce la tripletta di Monaci che stavolta prende palla da posizione defilata, entra in area, e in diagonale batte di nuovo l'estremo difensore del Vagli.

Nella prossima giornata, la 18ª, l'Academy Porcari attenderà tra le mura amiche l'Atletico Marginone mentre la regina indiscussa del girone B Vagli ospiterà la seconda della classe Morianese.