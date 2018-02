Sport



G.P. Parco Alpi Apuane subito protagonista ai campionati di società di corsa campestre

giovedì, 1 febbraio 2018, 18:21

di michele masotti

Partenza con il botto per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane nella giornata inaugurale dei campionati regionali di società di corsa campestre. Al parco Serravalle di Empoli gli atleti biancoverdi sono balzati in vetta alla graduatori grazie ad una serie di brillanti prestazioni individuali. Davvero un grande inizio di 2018 per il sodalizio del presidente Graziano Poli. Alessio Terrasi ha chiuso al 2° posto assoluto, finendo battuto soltanto in volata dal portacolori dell’Atletica Livorno Raffale Poletti, mentre ha sfiorato il podio l’inossidabile Jilali Jamali. Alle spalle del forte podista marocchino si è classificato l’altro biancoverde Alessandro Brancato, settimo posto, invece, per Lucca Tocco mentre il neo acquisto Giacomo Verona si è piazzato al 23° posto. Anche gli altri risultati ottenuti dal ritrovato Alessandro Patrucco (24° assoluto e quarto tra gli under 23), Roberto Gianni (61°), Andrea Cavallini (64°), Marco Rossi (84°) e Emanuele Andreuccetti (113°) hanno permesso di raggiungere il primato in classifica generale per effetto degli 11 punti ottenuti, con 15 lunghezze di distanza sull’Atletica Castello (26 punti). Il podio provvisorio è completato con 32 punti dall’Atletica Livorno.

Jilali Jamali ha confermato il suo momento positivo e si prepara ad essere il trascinatore della squadra Master, sempre per quanto concerne la corsa campestre, in quel di Massa nella giornata di sabato. La seconda e ultima fase dei campionati regionali di società si svolgerà a Bucine domenica 25 febbraio. In concomitanza con l’appuntamento relativo al cross, ad Empoli è andata in scena la corsa “Tra le colline empolesi” e i ragazzi biancoverdi hanno tenuto alto l’onore del team con Nicola Matteucci (oro di categoria, il terzo di questo primo scorcio di 2018 e 6° assoluto), Nicola Ciardelli (3° assoluto), Giorgio Davini (5° assoluto), Marco De Nevi (26° assoluto), Maurizio Taddei (106°) e Franco Gabbrielli (155°).