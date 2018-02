Sport



G.S. Orecchiella vola al cross regionale: vince Celine Iranzi, 3° Annalaura Mugno

domenica, 25 febbraio 2018, 22:26

E' stata una giornata storica per il G.S. Orecchiella quella di oggi (domenica 25 febbraio) alla Festa Regionale del cross, svoltasi a Bucine (AR) in un clima polare. Impresa della squadra femminile che ha vinto la prova risalendo nella classifica generale e vincendo la medaglia d'argento regionale dietro al fortissimo G.S. Lammari. Ottimo anche il team Juniores che è salito sul terzo gradino del podio toscano. Prova d'orgoglio della squadra maschile che ha ottenuto il 9° posto. Donne e Juniores, ricordiamo, sono qualificati per le finali nazionali in programma a Gubbio.

Sul piano individuale prove eccezionali degli atleti bianco celesti. Celine Iranzi ha vinto la gara individuale femminile e Annalaura Mugno si è classificata al terzo posto, ottenendo l'argento regionale. Grandissima gara per la giovane Cecilia Basso, 10° assoluta e medaglia d'argento tra le Promesse. Bene anche le altre: 27° Simona Sardi, 29° Alice Vecci, 32° Gianfranca Secci. Tra gli Juniores 4° posto per Girma Castelli, 13° Manuel Franchi, 18° Mattia Della Maggiora. In campo maschile 3° posto assoluto per Jean Baptiste Simukeka. 42° Marco Guerrucci, 55° Emiliano Mazzei, 57° Michele Giannotti, 60° Fabio Malus, 63° Giacomo Bugiani, 65° Daniele De Pasquale, 71° Raffaello Bevilacqua, 91° Michael Luongo, 93° Stefano Lander, 94° Paolo Micotti, 106° Antonio Bianchi.