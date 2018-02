Sport



GhiviBorgo travolgente nello scontro diretto contro la Rignanese

domenica, 11 febbraio 2018, 17:53

di michele masotti



3-0

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini, Bassano, Gemignani, Giordani (87’Lecceti), Diana, Frati (89’Cesca), Michelotti, Micchi (84’Brizzi), Masini (84’Della Nina), Nottoli (74’Marcellusi) A disposizione: Kolaj, Coselli, Giusfredi e Riccioli Allenatore: Simone Venturi

Rignanese: Burzagli, Gori (78’Merola), Cardarelli (64’Montaguti), Falciani, Brenna, Mattia Privitera, Diolaiti, Lorenzo Privitera, Bennati (64’Renieri), Castiglione (78’Franchi), Igniesti (46’Piazza) A disposizione: Ferrari, Barbini, Rotonda e Spanu Allenatore: Fabio Guarducci

Arbitro: Simone Taricone di Perugia (Assistenti Angileri di Aprilia e Penasso di Albenga)

Marcatori: 7’Frati, 53’Micchi e 77’ Giordani

Note: Ammoniti Nottoli, Micchi, Diolaiti e Mattia Privitera. Calci d’angolo 1’ e 3’.

Nove gol nelle ultime due uscite per un GhivizzanoBorgo in grande spolvero: i biancorossi liquidano per 3-0 le velleità della Rignanese, adesso distante cinque lunghezze, compiendo così un bel passo in avanti lungo il sentiero che conduce alla salvezza diretta. La squadra di Venturi sale a +3 dal sestultimo posto, piazzamento che in teoria condannerebbe ai play-out ma che al momento, in virtù del meccanismo della forbice degli otto punti, vedrebbe scendere direttamente in Eccellenza lo Scandicci, attuale terzultima forza di questo girone E. Le cose si stanno mettendo per il verso giusto per il GhiviBorgo, che domenica sarà ospite del fanalino di coda Argentina Arma di Taggia. Tempi bui per i biancoverdi fiorentini, apparsi inferiori agli avversari odierni; la partenza a dicembre della punta Pagnotta, approdato al Voghera, sta creando non pochi problemi al reparto offensivo di Guarducci.

Sono due i cambiamenti proposti da Venturi rispetto all’undici che sette giorni fa travolse a domicilio il Montecatini. Fuori Barretta e Brizzi, dentro Giordani e Chelini. Nel 4-3-1-2 biancorosso, sono sempre squalificati sia Rubechini che Di Paola, il giovane Nottoli si muove alle spalle degli attaccanti Frati e Micchi. Gli ospiti, dal canto loro, devono rinunciare al difensore Meucci e al centrocampista Ndou, appiedati dal giudice sportivo e salgono al Delle Terme con un bellicoso 4-3-3. I locali prendono in mano il gioco sin dalle prime battute. Al 6’ Micchi, ben servito da Frati, colpisce il palo da posizione favorevole. Passano sessanta secondi e lo stesso Frati sblocca il punteggio con un morbido pallonetto che batte Burzagli. Il monologo biancorosso prosegue al minuto numero dodici quando il gran tiro da fuori area di Nottoli sfiora l’incrocio dei pali. Il migliore della Rignanese è senza dubbio Burzagli, bravo a dire di no sia a Micchi che Chelini ai minuti 34’ e 39’. Prima dell’intervallo c’è tempo ancora per il secondo palo colpito dai padroni di casa, questa volta con Michelotti con una conclusione dalla distanza.

In avvio di ripresa la Rignanese sfiora il pareggio: disattenzione della retroguardia locale, tiro a colpo sicuro del neo entrato Piazza che trova la decisiva risposta di Signorini. Chance degli ospiti che è un fuoco di paglia, poiché il Ghivizzano raddoppia con Micchi che finalizza alla perfezione una ripartenza orchestrata da Frati. La rete dell’attaccante classe 1998 chiude di fatto la contesa con più di mezzora da giocare. Al 77’ primo centro in maglia biancorossa per Giordani. L’ex Montecatini e Sestri Levante, lasciato solo all’altezza del secondo palo, mette dentro con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Nel finale da segnalare la classica girandola di sostituzioni, con l’esordio in D di Cesca, uno dei punti di forza degli Juniores nazionali di Giraldi.

Nel prossimo turno, come detto, trasferta in terra ligure per il GhiviBorgo. Un successo in quel di Arma di Taggia consentirebbe a Frati e compagni di compiere un passo forse decisivo per centrare l’obiettivo stagionale senza patemi d’animo.