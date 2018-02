Sport



Ghivizzano travolgente: 6 a 1 a Montecatini

domenica, 4 febbraio 2018, 19:46

di lorenzo vannucci

1 - 6

Montecatini (3-5-2): Cappellini; Carlesi, Di Nardo, Falivera; Ghimenti, Lucarelli, Degl'Innocenti, Fall, Bigazzi; Sagnini, Tempesti. Allenatore: Gabriele Lazzerini

Ghivizzano:(4-3-1-2): Signorini; Barretta, Bassano, Brizzi, Diana; Gemignani, Masini, Michelotti; Frati; Micchi, Nottoli. Allenatore: Simone Venturi.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere da Paola

Reti: 5', 18' Frati (G); 9' Nottoli (G), 58'Masini (G), 80' Degl'Innocenti (M), 85' Michelotti (G), 90' Micchi (G)

MONTECATINI - Doveva essere l'occasione del riscatto e così è stato. Dopo la brutta sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato infatti, il Ghivizzano si è ripreso alla grande, andando a sconfiggere in trasferta, per sei reti ad uno, un Montecatini sempre più in crisi. Una vera e propria prova di forza e solidità quella oggi mostrata in campo dagli uomini di mister Venturi.

Più che una partita di pallone è sembrato assistere ad un match di tennis. In un quarto d'ora il Ghivizzano va a segno tre volte, al quinto minuto, all'ottavo ed al quindicesimo. Tutti gol derivanti da errori marchiani della difesa montecatinese. Il primo a depositare la palla in fondo al sacco, dopo appena trecento secondi, è Frati: spiovente in area di rigore, sciagurata respinta di testa della difesa avversaria ed imprendibile pallonetto che va ad insaccarsi nell'angolino alto dove Cappellini non può arrivare.

Il Montecatini non fa in tempo a rimettere in gioco la palla che subisce il secondo gol: si alza un campanile nella metà campo valdinievolina, la palla entra in possesso di Frati che controlla e tira: Palo. Nottoli è più lesto di tutti ed insacca a porta sguarnita, da due passi, battendo un incolpevole Cappellini. Sette minuti dopo è proprio da un rinvio sciagurato di Cappellini che nasce il gol del tre a zero: il portiere rivia con le mani ma, invece che passare ad un compagno, serve Frati per errore. Per l'attaccante del Ghivizzano mettere in rete è un gioco da ragazzi.

La partita è, ormai, chiaramente in discesa per il Ghivizzano. Ghivizzano che, a questo punto, è bravo a chiudersi ed a non rischiare nulla.Le due squadre vanno al riposo senza che vi siano particolari sussulti, con l'eccezione del cartellino rosso rimediato da Fall che costringerà il Montecatini in dieci per tutta la ripresa. Rosso che è stato comminato al centrocampista valdinievolino per un'inutile entrata a gamba alta nel cerchio di centrocampo.

Il secondo tempo inizia come era iniziato il primo: pochi minuti ed il Ghivizzano va in gol, complice un'altra sbandata della difesa del Montecatini: Masini entra in area di rigore dalla sinistra e, bruciato il centrale in velocità, carezza la palla quel tanto che basta perché essa si depositi in rete, lentamente. Il tiro, nonostante non fosse imparabile, termina in fondo al sacco. Montecatini 0 – Ghivizzano 4.

La partita cala di intensità. All' 80' minuto il Montecatini trova il primo (ed unico) gol di giornata: Degl'Innocenti ruba palla all'ultimo difensore e, dopo venti metri palla al piede, batte l'estremo difensore avversario. Non passano nemmeno cinque minuti che il Ghivizzano va in rete per la quinta volta: cross dalla destra che taglia tutta l'area di rigore del Montecatini, Michelotti, lasciato solo dalla dormiente difesa valdinievolina, da due passi mette in rete con un preciso colpo di testa.

Ma il gol più bello arriva negli ultimi secondi di gioco e rende il punteggio ancora più rotondo in favore del Ghivizzano: a metterlo a segno è Micchi che, dai trenta metri, lascia partire una sassata di collo pieno violentissima. Cappellini non vede nemmeno il pallone partire. Sei ad uno, gioco, partita ed incontro per il Ghivizzano che, con questa vittoria, torna a sperare nella, pur difficile, salvezza. Per il Montecatini invece è notte fonda.

"Una prova che ci da coraggio per il futuro e che dimostra quanto la nostra sia una squadra compatta". Appare visibilmente soddisfatto mister Venturi dopo l'ottima partita disputata dal Ghivizzano che, con un secco 1-6, ha schiantato, in trasferta, il Montecatini. "Il valore della prestazione è anche dato dal fatto che le scelte, tra infortuni e squalifiche, erano obbligate".

"Sicuramente oggi abbiamo dimostrato la nostra superiorità - ha detto Venturi - il che è positivo considerando quanti ragazzi giovani erano sul terreno di gioco. Questo vuol dire che si sta creando e consolidando il gruppo, che i giocatori sono su uno stesso livrllo, che la squadra c'è".

Venturi si è poi soffermato su considerazioni di più ampio respiro in ottica campionato: "chiaramente oggi era vietato sbagliare - ha detto il mister - ma che la classifica resti comunque assai corta è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo concederci il minimo errore. Le squadre sono quasi tutte lì, punto a punto, gomito a gomito. Sarà lotta dura fino alla fine. Niente è scontato".

Foto Antonio Tortorella