Gp Apuane: Cavallini in grande spolvero, Matteucci ok e Gianni campione Csi a Marina di Massa

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:29

di michele masotti

Sabato scorso la pineta “Ugo Pisa” di Marina di Massa ha ospitato nuovamente una gara di corsa campestre, valida come quinta ed ultima prova del Gran Prix CSI Toscana di cross. Di buon livello la qualità dei partecipanti. Anche in questa giornata non sono mancati risultati lusinghieri e prestigiosi per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. In campo maschile la vittoria è andata al forte Giovanni Boccoli (Atletica Alta Toscana) che in volata ha avuto la meglio su Lorenzo Taddei (Atletica Cascina). Il podio è stato completato dal vincitore della categoria Amatori B (al via podisti che hanno superato i 45 anni nda) Stefano Ricci (Atletica Vinci), seguito dal vincitore degli Amatori A (dai 35 ai 45 anni la fascia d’età nda) Massimo Tredici della Croce d’Oro Montale. Al 5° posto assoluto troviamo Andrea Cavallini, alfiere del GP Parco Alpi Apuane e autore di una grande prestazione che lo ha riavvicinato ai livello che gli competono. L’atleta biancoverde, allenato dal campione del mondo di corsa in montagna Massimo Mei, ha condotto una gara tattica mantenendo costante il ritmo fino all’ultimo giro, quando con un allungo perentorio ha guadagnato altre tre posizioni. Cavallini, inoltre, si è classificato al 2° posto nella categoria Senior (sotto i 35 anni), precedendo avversari del calibro di Fabio Malus (Gs Orecchiella), Nadir El Abidi (Atletica Cascina) e Atanas Craparo.

Al 9° posto si è piazzato Nicola Matteucci (GP Parco Alpi Apuane), arrivato anche secondo negli Amatori B. Il terzo podio di giornata per la società del presidente Graziano Poli è stato conquistato da Roberto Gianni, 3° tra gli Amatori A, grazie al 14° posto assoluto ottenuto con uno sprint vincente sul compagno di squadra Marco Mazzei. Bella prova anche di Roberto Cardosi che ha sfiorato il podio tra gli Amatori B. Il battaglione biancoverde è stato completato dalle prove di Graziano Poli, Andrea Pardini, Fabrizio Rovai e Franco Cusinato. In campo femminile Elena Konstantos (La Galla Pontedera) ha ottenuto la vittoria assoluta precedendo Viola Cipollini (Atletica Alta Toscana), leader tra le Junior. Da segnalare la bella prestazione offerta da Paola Lazzini (GP Parco Alpi Apuane) che si è classificata al 7° posto assoluto.