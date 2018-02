Hell's Gate Metzeler 2018 ai nastri di partenza

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 febbraio 2018, 17:09

L’idea di allestire una seconda squadra della categoria Allievi, che partecipa al campionato regionale, era nata un po' casualmente nell’ambiente del Castelnuovo. Tanti erano infatti i ragazzi a disposizione della società e c’era il rischio che restassero tutta la stagione in panchina se non in tribuna

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:49

Il Cefa Basket Castelnuovo consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Promozione vincendo a Carrara. Partita insidiosa per la squadra allenata da Michele Rocchiccioli che però è riuscita nel condurre il match sin dall’inizio, soffrendo solo nel finale un ritorno dei padroni di casa riavvicinatisi fino al -5

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:33

Fine settimana da incorniciare per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane: oltre al titolo regionale di società di corsa campestre della categoria Master, in diversi portacolori del sodalizio biancoverde si sono messi in mostra cogliendo degli eccellenti risultati a livello individuale in gara sparse lungo tutta la penisola italiana

martedì, 6 febbraio 2018, 17:54

Questione di ore: tra poco è Hell's Gate Metzeler 2018. L'estremo dell'Enduro nella sua forma più... infernale. Sappiamo. Quello che non sapete ancora è che Hell's Gate Metzeler è il trampolino di lancio del futuro de Il Ciocco

martedì, 6 febbraio 2018, 17:07

Successi importanti per GhiviBorgo e Castelnuovo, così come quello ottenuto in trasferta dal Pieve Fosciana. Nelle altre categorie il Molazzana ritrova il primato in Seconda Categoria, mentre il Vagli si impone nello scontro diretto e piazza l’allungo che potrebbe rivelarsi quello decisivo ai fini della vittoria finale

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:38

E’ un momento d’oro per il Pieve Fosciana di Francesco Fiori, reduce dal bel successo per 4-1 sul campo del Fornoli che proietta i biancorossi ai vertici della classifica e dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Toscana.