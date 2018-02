Sport



Il Castelnuovo parte bene, poi crolla a Grosseto

domenica, 11 febbraio 2018, 17:19

di simone pierotti



3-0

GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Sabatini, Degl'Innocenti (9' s.t. Boccardi), Ciolli, Gorelli, Berretti, Raito, Vegnaduzzo (18' s.t. Vento), Nigiotti (45' s.t. Tuoni), Invernizzi (33' s.t. Cosimi) A disp.: Cipolloni, Mesinovic, Zoppi All. Danesi

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese, Giacomelli (33' s.t. Biagiotti), Ceciarini, Marchetti, Alfredini, Biagioni (10' s.t. Orsetti), Nardi, Gori, Filippi (18' s.t. Tolaini Marco) A disp.: Bechelli, Tolaini Simone, Micchi Lorenzo, Micchi Matteo. All. Tazzioli.

Arbitro: Fabio Cattaneo di Monza

Marcatori: 14' p.t. Vegnaduzzo, 35' p.t. Berretti, 13' s.t. Invernizzi

Note: Al 40' s.t. Espulso Raito. Ammoniti Inglese, Nardi, Ciolli, Raito

Si sapeva che la trasferta di Grosseto rappresentava uno scoglio molto duro per il Castelnuovo quindi nessun dramma di fronte alla battuta di arresto, arrivata dopo due mesi di imbattibilità. Peccato, perchè i gialloblu erano scesi in campo senza timori reverenziali e, in apertura, avevano illuso con due occasioni nette. Poi il Grosseto ha calato in campo la maggiore esperienza e caratura di alcuni elementi che hanno deciso l'incontro già nei primi 45 minuti.

L'inizio di gara del Castelnuovo fa ben sperare: gialloblu subito in avanti e vicinissimi al gol. Passa meno di un minuto e i gialloblu reclamano un rigore per un tocco di avambraccio di Borselli che devia un cross ravvicinato di Filippi. Al 3' clamorosa occasione sui piedi di Gori che riceve da Filippi davanti al portiere e calcia trovando la deviazione in angolo di Raito. Il Grosseto si scuote. Al 12' conclusione di Nigiotti che esce a lato e al 14' passa in vantaggio: grande azione di Borselli sulla fascia destra e palla nel mezzo sulla quale Vegnaduzzo svetta di testa e insacca. Al 35' Vegnaduzzo è bravo a controllare una palla in area di rigore e a servire l'accorrente Berretti che batte Leon siglando il raddoppio. La gara prosegue senza offrire altre occasioni fino al terzo gol del Grosseto. Al 13' della ripresa è ancora Borselli a seminare lo scompiglio sulla fascia destra, palla nel mezzo per Invernizzi che calcia bene sotto la traversa. Al 17' gran tiro da fuori area di Boccardi che coglie il palo. Al 24' bel tiro di Tolaini M. con Nunziatini che respinge di piede. Al 36' Leon salva su un tiro di Cosimi. Al 37' occasione di Gori, tiro respinto dal portiere avversario. Al 40' Raito viene espulso per doppia ammonizione, la seconda rimediata per un fallo di mano su una punizione calciata da Gori.