Il Castelnuovo sbaglia e cede al Marina la Portuale

domenica, 25 febbraio 2018, 18:05

di simone pierotti

1-0

MARINA LA PORTUALE: Costa, Cinquini, Martinelli, Bedini, Signorini, Della Maggiora, Offretti (20' s.t. Piscopo), Benassi, Conedera, D'Angelo, Ceccarini A disp.: Belloni, Mazza, Bertoneri, Puccinelli, Maurelli, Maggiari All.: Gassani

CASTELNUOVO: Leon, Ceciarini, Inglese, Giacomelli, Marchetti, Tolaini S. (35' s.t. El Hadoui), Alfredini, Biagiotti (1' s.t. Micchi Matteo), Nardi, Gori, Orsetti A disp.: Cavani, Balsotti, Micchi Lorenzo, Pieroni, Gaddi All.: Pedreschi (Tazzioli squalificato)

Arbitro: Tommaso Celardo di Pontedera

Marcatori: 4' p.t. Ceccarini

Note: ammoniti Bedini, Tolaini S, Inglese. Al 6' p.t. Nardi si fa parare rigore da Costa.

AULLA - Brusco stop per il Castelnuovo sul campo del Marina la Portuale che rimette tutto in gioco in chiave play-out a cinque giornate dal termine. I carraresi raggiungono infatti i gialloblù (e il Pontebuggianese) a quota 29 punti e si rimettono in gioco dopo una fase di campionato motlo negativa. Il Castelnuovo deve recriminare per un calcio di rigore sbagliato, oltre ad altre occasioni, e per una serie di assenze tra i titolari, vedi Casci, Biagioni, Picchi, Filippi, Marco Tolaini.

Alta la posta in palio e, come spesso accade in queste occasioni, in campo non si vede grande spettacolo e nemmeno limpide occasioni da rete. Le emozioni principali sono racchiuse nei minuti iniziali. Al 2' un diagonale di Gori sfiora il palo. Al 4' Marina la Portuale in attacco, conclusione di Conedera respinta da Leon, si accende una mischia risolta da Ceccarini che segna il gol decisivo. Due minuti dopo il Castelnuovo ha la grande chanche per pareggiare: Gori si guadagna un calcio di rigore che batte Nardi, ma Costa è bravo a deviare. Sfuma l'occasione. Al 17' punizione dalla lunga distanza per Gori, palla a lato. Al 24' ancora un tiro da fuori area di Gori che Costa alza sopra la traversa. Il primo tempo finisce qua. La ripresa non offre molte emozioni, perchè i locali si chiudono e pressano con grande grinta su tutti i palloni, limitando gli spazi. Al 3' colpo di testa di Gori che va a lato. Al 10' Bedini è pericoloso a sua volta di testa, palla fuori di poco. Al 15' un traversone di Gori scheggia la parte alta della traversa. Al 31' contropiede importante dei locali con Piscopo che perde tempo utile e non riesce a trovare la porta, una volta in area di rigore. Finisce qua, adesso il Castelnuovo attende al Nardini il Sangimignano (che oggi ha riposato a causa della neve).