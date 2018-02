Sport



Il Cefa travolge Porcari

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:35

CEFA BASKET 79

LUDEC 91 PORCARI 48

Parziali (20-17; 30-25; 55-36)

Cefa: Romei 13, Galletti 4, Angelini A. 17, Angelini S. 19, Pozzi 2, Monti 7, Biagioni 4, Guidugli 4, Lana 3, Tardelli 4, Ferrando 2, Cosimini. All. Rocchiccioli

Porcari: Fantozzi 6, Giuntoli, Martini 2, Bonelli 7, Puccinelli 8, Salani 4, Bertucci 13, Bandettini 1, Mandroni, Spadoni 7. All.



Arbitri: Barone G. (PI) e Filippelli D. (LI)

Il Cefa Basket Castelnuovo torna al successo nell’atteso derby contro Ludec 91 Porcari. Una vittoria netta (79-48) che permette alla squadra di Michele Rocchiccioli di mantenere sia il terzo posto in classifica che l’imbattibilità casalinga. Contro una Porcari priva del leader Mario Boni, il Cefa scappa via nel terzo quarto grazie soprattutto ai fratelli Angelini, Andrea e Simone, autori di 36 punti. Ma è stata una ottima prova di tutto il collettivo come dimostrano i punti segnati da 11 dei 12 giocatori a referto. Ora altro scontro diretto a Capannori per consolidare il terzo posto in classifica.



Dagli altri campi: Pistoia cede in casa contro San Miniato 54-63 nello scontro tra ultima e penultima formazione del campionato. Capannori invece la spunta per soli due punti, 57-59, sul difficile parquet di Carrara. Infine Bottegone conferma il suo momento di forma battendo in casa la capolista Rossoblu Junior Montecatini, 81-69, nello scontro di vertice. In attesa del risultato tra Basket Rossoblu e Fucecchio, il turno di riposo questa volta è stato osservato da Ponsacco.



Classifica: Bottegone 32, Rossoblu Junior 30, Cefa 26, Porcari 20, Capannori 20, Ponsacco 14, Carrara 12, Fucecchio 12*, Basket Rossoblu 10*, San Miniato 10, Pistoia 2.