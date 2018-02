Il Fosciandora spreca tanto e impatta contro il Piazzano

Altri articoli in Sport

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:38

E’ un momento d’oro per il Pieve Fosciana di Francesco Fiori, reduce dal bel successo per 4-1 sul campo del Fornoli che proietta i biancorossi ai vertici della classifica e dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Toscana.

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:26

Prosegue il testa a testa per il primo posto della classifica tra Lokomotiv e New Team, ancora vittoriose. Rimane staccato il Capriola Poggio che salta il proprio incontro causa neve e, adesso, ha ben due gare da recuperare

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:21

Primo importante trionfo di questo 2018 per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli: in quel di Marina di Massa i tesserati biancoverdi hanno conquistato il titolo regionale di corsa campestre nella categoria Master, riservata agli atleti dai 35 anni in su

domenica, 4 febbraio 2018, 22:20

Sul sintetico del “Cavanis” Capezzano e River Pieve danno vita a 90’ vibranti e emozionanti che hanno sicuramente divertito il pubblico accorso sulle tribune dell’impianto versiliese. Al triplice fischio finale di Loreto il risultato dice 3-3, logica conseguenza di un confronto tra due dei migliori attacchi, numeri alla mano, di...

domenica, 4 febbraio 2018, 22:17

Clamoroso tonfo del Pontecosi che cade, in casa, contro il La Cella inanellando la seconda sconfitta consecutiva. Risultato che allontana, decisamente, i locali dalla zona play-off mentre funge da linfa per gli ospiti che si avvicinano alla zona valida per la salvezza, distante un solo punto

domenica, 4 febbraio 2018, 20:02

Il Pieve Fosciana chiude una settimana da incorniciare, iniziata con il successo di misura sul Romagnano e proseguita con i vittoriosi quarti di finale di Coppa Toscana contro i pisani del Fornacette, vincendo per 4-1 in quel di Fornoli, al cospetto di una formazione che ha comunque dato del filo...