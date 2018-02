Sport



Il GP Parco Alpi Apuane si laurea campione regionale di corsa campestre della categoria Master

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:21

di michele masotti

Primo importante trionfo di questo 2018 per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli: in quel di Marina di Massa i tesserati biancoverdi hanno conquistato il titolo regionale di corsa campestre nella categoria Master, riservata agli atleti dai 35 anni in su. Il palcoscenico dell’ennesimo pomeriggio da incorniciare per la società garfagnina è stato il Parco “Ugo Pisa” di Marina di Massa che sabato scorso ha ospitato i campionati regionali di cross. La vittoria del team è arrivata grazie al contribuito della “pattuglia” di podisti apuani, ben 67, che hanno totalizzato la bellezza di 1260 punti superando, così, i campioni uscenti del Gs Orecchiella Garfagnana arrivati secondi con 950 lunghezze. Sul terzo gradino del podio è salita la La Galla Pontedera con 344 punti, seguita a ruota dall’Atletica Pietrasanta (306) e Livorno Team (215), in una graduatoria che ha visto andare a referto 25 società. Dalla forte coesione del gruppo, caratteristica imprescindibile quando si ambisce a conquistare traguardi ambiziosi e importanti, sono salite alla ribalta anche alcune individualità che hanno regalato ai biancoverdi alcuni podi.

Medaglia d’oro per Emilio Giribon tra gli M80, argento per Nicola Matteucci negli M50 così come per Flavio Lazzini negli M65. Bronzo per Roberto Gianni (M40), Lorenzo Checcacci (M45) e Agostino Scortichini (M60); senza dimenticare il punteggio pieno di Jilali Jamali, vincitore assoluto della gara. Ottime prestazioni, non coronate dalla medaglia, anche per Nicola Ciardelli (4°M35), Massimo Igliori (7°M35), Davide Ferrini (4°M40), Alessio Biondi (5°M40), Roberto Cardosi (6°M50), Nicola Dazzi (5°M55), Claudio Simi (4°M60) e Emilio Canini (5°M65).