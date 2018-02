Sport



Il Pieve Fosciana non sbaglia un colpo: quinta vittoria di fila per i biancorossi

domenica, 25 febbraio 2018, 19:57

di michele masotti



3-0

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci, Tognarelli, Lorenzo Bacci, Biagioni (43’Sarti) (84’Contini), Lucchesi (86’Piagentini), Barsanti (88’Teani), Gheri, Giusti, Corrado Dini (63’Piacentini) A disposizione: Damiano Dini e Lenzi Allenatore: Fabrizio Angelini (Fiori in tribuna poiché squalificato)

Don Bosco Fossone: Carmagnola, Citro, Fabbiani (46’Ferrari), Santini, Fusco, Stabile, Mussi, Giannarelli, Menconi, Franchi, Granai A disposizione: Gentile, Radicchi e Pardini Allenatore: Gianluca Lazzini

Arbitro: Giolli di Empoli

Marcatori: 27’ Corrado Dini, 70’Giusti su rigore e 80’Gheri

Note: Espulso al 47’ Fusco per somma di ammonizioni. Ammoniti Barsanti, Ferrari e Giannarelli. Calci d’angolo 4-1. Minuti di recupero 0’ e 2’.

A tre giorni dalla semifinale di Coppa Toscana in casa dei senesi del Montalcino, condizioni climatiche permettendo, il Pieve Fosciana colleziona la quinta vittoria consecutiva in campionato tramortendo per 3-0 un rimaneggiato Oratorio Don Bosco Fossone, compagine nel match di andata inflisse la prima sconfitta ai biancorossi. Non c’è stata storia al “Guido Angelini”, in un pomeriggio molto freddo e con dei fiocchi di neve trasportati dal vento; troppo superiori, sia sul piano del palleggio che della condizione fisica, i ragazzi di Francesco Fiori rispetto agli avversari odierni, giunti alla quinta sconfitta di fila e sempre più quintultimi. Il testa con la capolista Pontigiana, vittoriosa di misura sul Tirrenia, continua. Alle spalle delle due battistrada tiene il passo solo lo Sporting Bozzano, 2-0 sul Fornoli, mentre si riducono le speranze del Serricciolo che cade in casa per mano del Capezzano. Il punteggio avrebbe potuto assumere una bottino più ampio alla luce delle diverse palle gol sciupate dai locali nella ripresa. In ottica semifinale di Coppa, dovranno essere valutate le condizioni di capitan Biagioni, uscito sul finire del primo tempo dopo uno scontro fortuito con Regoli. Piccola parantesi sulla direzione di gara di Giolli: evidenti e pacchiani gli errori sulle mancate espulsioni di Ferrari, solo giallo per lui in occasione di un chiaro fallo da ultimo uomo e quella di Giannarelli, autori di alcuni interventi meritevoli di un secondo giallo. In casa Don Bosco Fossone, privo di Bertagnini e Passiglia, da salvare ci sono le prove di capitan Citro e di Stabile.

Fiori, che deve fare a meno di Biggi e Giuntini, ripropone il 3-5-2 che aveva fruttato il blitz di Altopascio; Tognarelli e Federico Bacci agiscono sulle corsie laterali, con Barsanti che si muove davanti alla difesa e con ai suoi lati Lucchesi e Giusti. 4-3-1-2, invece, per Lazzini che sceglie Franchi per innescare gli attaccanti Mussi e Menconi. Poche emozioni in un primo tempo che vede sempre i padroni di casa in pieno controllo della manovra. Specialmente sulla fascia sinistra del fronte offensivo Lucchesi mette in difficoltà Fabbiani. Proprio un errore del giovane terzino massese, libera la strada al numero sette garfagnino che pennella un preciso cross a centro per Corrado Dini che in girata non lascia scampo al classe 2000 Carmagnola. Sugli sviluppi di un corner Biagioni si vede rimpallare un suo tiro da distanza ravvicinata. Sul finire del primo tempo doppia chance, piuttosto casuali, per il Don Bosco Fossone. In altrettante mischie, nella seconda c’era un netto fallo su Regoli, sia Mussi che Citro non trovano lo specchio della porta.

Nei secondi quarantacinque minuti, pronti e via e gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Fusco. Sotto di uomo la formazione non smette di lottare e al 56’ la conclusione a colpo sicuro di Giannarelli viene respinta dal suo compagno di squadra Menconi. Il pericolo scampato scuote i locali che al 63’ sfiorano il raddoppio con Piacentini che manda fuori a tu per tu con Carmagnola. L’estremo difensore ospite respinge il diagonale di Lucchesi, mentre sul conseguente tap-in Gheri calcia alto. Sei minuti più tardi fuga di Giusti che solo davanti a Carmagnola viene “abbracciato” da Ferrari. Rigore ma non espulsione per il difensore gialloblù. Dagli undici metri è perfetta la trasformazione dello stesso Giusti. Dieci minuti più tardi ficcante ripartenza dei biancorossi, quest’oggi in maglia nera, con Lucchesi che veste i panni di rifinitore per Gheri che corona con un gol la sua bella prova. Nel finale c’è tempo, oltre che per la classica girandola di cambi, per il clamoroso palo colpito con un gran tiro da fuori area di Piacentini.

Superato l’ostacolo Don Bosco Fossone, per il Pieve Fosciana sarà nuovamente tempo di Coppa Toscana. A Montalcino i biancorossi saranno supportati dal tifo di un pullman di circa 50 sostenitori per cercare di arrivare alla finale di Firenze.