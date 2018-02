Sport



Il Sacro Cuore vince il derby contro il Fornaci: la decide Saisi nel finale

sabato, 17 febbraio 2018, 20:03

di lorenzo fiori



2-1

Sacro Cuore: Giannecchini Daniele, Guazzelli, Silvestri (5' s.t. Giannecchini M), Cardosi Paolo, Parducci, Donatelli, Costantini, Massei, Cardosi Massimo, Saisi e Serafini (15' s.t. Spinu). A disposizione: Nardini, Kaculi, Magri e Strigoli. Allenatore: Bonini.

Fornaci 1928: Sartini, Lucarini, Soumahoro (15' s.t. Morales), Polpetta, Campetti, Toni, Iacomini M, Iacomini C, Bitep, Abu Kheit e Amidei. A disposizione: Ciambriello, Montagni, Andreotti, Sangarè e Cheloni. Allenatore: Wurach.

Arbitro: Guidotti di Lucca.

Marcatori: 6' p.t. Serafini (S), 40' p.t. Amidei (F) e 37' s.t. Saisi (S).

Note: ammoniti: Donatelli (S), Cardosi Massimo (S), Cardosi Paolo (S) e Iacomini C (F).

Fondamentale vittoria (terza di fila) per il Sacro Cuore nel derby contro il Fornaci. I locali passano in vantaggio con Serafini, pareggia Amidei e, nel finale, la decide Saisi. Vittoria che consente ai locali di raggiungere, al quinto posto (ultimo valido per qualificarsi ai play-off), la Sanvitese e proprio il Fornaci.

Tatticamente le due squadre si schierano con il 3-5-2. Bonini, privo di Paolini, Tincani e Bernicchi, posiziona Saisi in cabina di regia e la coppia Cardosi Massimo-Serafini all'attacco. Il nuovo allenatore del Fornaci Wurach (ha preso il posto di Sorini in settimana), invece, privo di Taccola, Hartmann e degli acciaccati Cheloni e Andreotti, arretra Toni sulla linea difensiva, conferma Polpetta in cabina di regia e il tandem Bitep-Abu Kheit come punte centrali.

Partono forte i locali che sfiorano, subito, il vantaggio con una conclusione di Cardosi Massimo parata da Sartini.

Quattro minuti più tardi sblocca il derby Serafini con un autentico eurogol su punizione, da 25 metri circa, firmando il suo dodicesimo gol in campionato.

Successivamente Sacro Cuore molto bravo a gestire la partita, cercando di affondare ancora. Fornaci, invece, mai pericoloso fino al 40' p.t. quando, dopo un calcio d'angolo, Amidei colpisce bene la palla, sulla respinta, direzionandola all'angolino della porta di Giannecchini Daniele.

Nella ripresa, complice anche il deterioramento del campo, dal punto di vista tattico sono calate le due squadre che manovravano le azioni con molti più errori e con molta più casualità.

Questo fattore ha, sicuramente, inciso anche sulla quantità delle occasioni che nel secondo tempo sono state veramente poche.

Sul piano tattico un Sacro Cuore che faceva la partita e che si rendeva pericoloso con i guizzi di Cardosi Massimo mentre il Fornaci ha dato del filo da torcere alla difesa locale con dei contropiedi conclusi, sempre, da Bitep e da Abu Kheit che, nonostante questo, sono stati contenuti bene dalla retroguardia avversaria, grazie anche all'ottima prestazione di Parducci e Donatelli.

Al minuto numero 37' s.t. arriva l'episodio che dà la svolta alla gara: il direttore di gara fischia un calcio di rigore per i locali a causa di una trattenuta su Cardosi Massimo. Calcia Saisi, Sartini para ma sulla respinta torna Saisi che non sbaglia e firma il vantaggio.

A questo punto Fornaci che attacca con tutte le forze e Sacro Cuore che colpisce in contropiede e sfiora il 3-1 con una magistrale punizione di Saisi, calciata di sinistro, a cui si oppone un super Sartini.

Nella prossima giornata, la 19ª di terza categoria girone B, il Sacro Cuore sarà impegnato nella difficile trasferta contro la terza forza del campionato Borgo a Mozzano mentre il Fornaci ospiterà il Filecchio Fratres, quarta del classe.