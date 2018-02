Sport



In inferiorità numerica il GhiviBorgo blocca il quotato Savona

domenica, 25 febbraio 2018, 18:08

di michele masotti

1 - 1

GhivizzanoBorgo: Signorini, Bassano, Chelini, Gemignani, Giordani, Diana, Frati (71’Barretta), Nottoli, Di Paola, Masini (81’Michelotti), Rubechini A disposizione: Citti, Lecceti, Coselli, Barretta, Riccioli, Marcellusi, Della Nina e Micchi Allenatore: Simone Venturi

Savona: Bellussi, Vittiglio, Grani, Guarco, Ferrando, Venneri, Tognoni (65’Anselmo), Fofana, Gomes, Balestrero, Bagicalupo A disposizione: Bonavia, Severi, Gallo, Bruzzone, Magni, Pare, Sacca’ e Mehmetaj Allenatore: Marcello Chezzi

Arbitro: Francesco Croce di Novara (Assistenti Russo di Torre Annunziata e Fresa di Battipaglia

Marcatori: 4’Gomes, 51’ Frati su rigore

Note: espulso al 70’ Diana per doppia ammonizione. Ammoniti Fofana, Gomes, Gemignani e Giordani. Calci d’angolo 6-2

Bella reazione d’orgoglio del GhiviBorgo che, a sette giorni di distanza dalla sconfitta in casa dell’Argentina, blocca sul terreno amico il forte Savona e si porta nuovamente fuori dalla zona play-out. I ragazzi di Venturi, costretti a giocare in 10 uomini per gli ultimi venti minuti, manterranno questa posizione qualunque sia il risultato che uscirà fuori dal recupero tra San Donato Tavernelle e Rignanese. L’1-1 finale rispecchia l’andamento di un match a tratti nervosi, anche a causa di una direzione di gara troppo all’inglese che ha concesso troppe libertà al gioco aggressivo dei liguri.

Rispetto all’inatteso passo falso di Arma di Taggia, mister Venturi mantiene un 4-3-1-2 e rilancia dal primo minuto il rientrante Di Paola per il giovane Micchi. L’altra variazione riguarda l’inserimento di Masini nei tre di centrocampo al posto di Michelotti. Panchina per il portiere classe 1995 Leonardo Citti, ex Pontedera e con dei trascorsi nel settore giovanile della Juventus, tesserato due giorni fa dal club biancorosso. Il Savona arriva al “Delle Terme” con un ruolino di marcia da promozione, obiettivo stagionale già sfumato nel girone di andata; nelle ultime sette partite i liguri hanno ottenuto 19 sui 21 punti disponibili, tornando così in corsa per un posto nei play-off. Nel 4-2-3-1 imbastito da Chezzi l’elemento più atteso è il forte centravanti portoghese Gomes, autore di 11 centri e che pare pronto al salto tra i professionisti. Forti folate di vento, accompagnate da qualche fiocco di neve, seguiranno i 22 in campo per tutta la durata del match. Al 4’ il Savona passa in vantaggio con Gomes, che sugli sviluppi di un corner salta con troppo facilità e di testa segna il dodicesimo centro del suo torneo. Passato lo choc dello svantaggio i “colchoneros” della Media Valle iniziano a macinare calcio. Al minuto numero diciotto la sponda aerea di Di Paola libera alla conclusione Frati che trova la pronta risposta di Bellussi. Lo stesso numero uno ospite si ripete cinque minuti più tardi questa volta su Masini, ancora servito da Di Paola. Ogni qual volta il Savona, sostenuto da circa dieci tifosi, si porta in avanti sono dolori per la difesa locale. Al 34’ è bravo Signorini a dire di no al contropiede che vede ancora una volta protagonista Gomes. Tre giri di orologio dopo Bellussi si supera smanacciando sopra la traversa la rovesciata del solito Di Paola.

All’alba della ripresa il Ghivizzano trova il meritato gol del pareggio con Frati. L’ex attaccante del Montecatini è bravo, dapprima, a procurarsi un rigore per poi trasformarlo con freddezza. Al 70’ Diana viene ammonito per la seconda volta, lasciando così in dieci uomini i suoi. Venturi corre subito ai ripari inserendo Barretta per Frati. Gli ospiti, sebbene siano forti della superiorità numerica, non riescono ad imbastire azioni pericolosi. Anzi, sono i locali in contropiede a recriminare per il gol annullato a Nottoli, viziato secondo l’arbitro dal presunto tocco il braccio di Di Paola.

A Bagni di Lucca finisce quindi 1-1. Per il GhiviBorgo il decimo pareggio stagionale fa tanto morale in vista della difficile trasferta di domenica prossima in quel di Massa, contro una Massese che è stata capace di vincere in casa della capolista Sanremese.

Michele Masotti