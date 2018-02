Sport



Jamali e Checcacci sono i protagonisti della settimana del GP Parco Alpi Apuane

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:48

di michele masotti

Oltre alla quinta tappa del Gran Prix toscano di cross a Marina di Massa, nello scorso fine settimana molti portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sono saliti agli onori delle cronache, confermando la propria fora messa in mostra in questo avvio di 2018. Ottimo rientro alle competizioni per Francesco Frediani, che si è aggiudicato l’oro nella categoria di appartenenza alla corsa campestre di Livorno. Sempre in terra labronica ottimo prestazioni per Mimmo Marino (argento di categoria), Davide Ferrini e Nicola Ciardelli. Tredicesimo posto per Riccardo Picchi alla “Show Run” dell’Abetone; si sono ben comportati Giuseppe Canale, giunto come undicesimo sul traguardo, e Antonio Sorbi al “Vertical Faeta”. Successo di categoria anche per Nicolò Fazzi (7° assoluto) con il tempo di 2h45’29’’ a Carrara nel contesto della maratona “White Marble Marathon”, coadiuvato dai bei piazzamenti conquistati da Luca Linari e Mirco Toma (bronzo di categoria e 24°posto assoluto).

Sempre a Carrara è arrivata una splendida medaglia d’argento ottenuto da Jilali Jamali nella mezza maratona; sulla medesima distanza da segnalare anche il bronzo di categoria, con annesso nuovo record personale di 1h19’31’’, per Marco Rossi (13° assoluto) e il terzo posto nella propria serie di Fiorella Costa. Secondo posto per Paola Lazzini e buona prova di Graziano Poli alla “Maratonina di carnevale” in quel di Dicomano. Grande vittoria di Lorenzo Checcacci a Prato, location nella quale Giorgio Davini ha allungato la striscia positiva di primi posti su strada nella categoria “Veterani”. Buone prestazioni sono state fornite anche da Claudio Landucci, Ludmillo Dal Lago, Emilio Abrami e Lido Lucchesi. Sfiora il podio Riccardo Pezzato a Granarolo, bel bronzo di categoria per Gianfranco Caruso alla corsa campestre di Rosolini. Chiusura all’insegna delle medaglie d’oro per Alberto Boldrini e Mauro Vierin, vincitori in una corsa campestre in Valle di Aosta nelle rispettive categorie.