La Virtus Piazza al Serchio espugna Pontecosi

domenica, 25 febbraio 2018, 19:58

di lorenzo fiori



0-3

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele (1' s.t. Guidetti), Valdrighi (23' s.t. Romei Filippo), Bertucci, Gennaro, Cavani, Giannotti, Luti, Marigliani Lorenzo, Bravi (32' s.t. Salotti), Bonini e Canelli. A disposizione: Pozzi e Marigliani Diego. Allenatore: Fontanini (poiché De Luca squalificato)

Virtus Piazza al Serchio: Grassi, Lartini, Gavri, Malatesta, Rossi Cristian, Trombi, Landucci (40' s.t. Cardosi), Franchi, Bertucci, Pellegrinetti e Lemmi (29' s.t. Coli). A disposizione: Brugiati, Lorenzetti e Orsetti. Allenatore: Pennacchi (poiché Rossi squalificato)

Arbitro: Agostini di Lucca.

Marcatori: 44' p.t. Malatesta; 20' s.t. Lemmi; 31' s.t. Landucci;.

Note: ammoniti: Martini Adami Michele, Gennaro, Marigliani Lorenzo, Valdrighi, Bravi e Landucci. Calci d'angolo: 5-5. Minuti di recupero: 2' p.t. e 3' s.t.

Brutta sconfitta per il Pontecosi contro l'esperta Virtus Piazza al Serchio a causa delle reti di Malatesta, Lemmi e Landucci. Sconfitta che avvicina i locali alla zona play-out, distante cinque punti. Ospiti che, invece, restano a due punti dal "sogno" play-off.

Tatticamente Fontanini e De Luca, privi degli squalificati Martini Adami Riccardo e Lunardi e degli acciaccati Marigliani Diego e Pozzi, schiera il consueto 4-4-1-1 con Marigliani Lorenzo in mediana, Bonini trequartista e Canelli unica punta. Rossi Roberto, squalificato, si oppone con un 4-3-3, privo di Monini, Grandini, Muca, Lorenzetti e Brugiati, con Bertucci dietro le punte Lemmi e Pellegrinetti.

Primo tempo molto equilibrato. Le due squadre si annullano e la condizione meteorologica, sicuramente, non favorisce il bel gioco. Si fa vivo il Pontecosi, al 13' p.t., con il taglio di Giannotti, esterno destro, che stoppa e calcia a lato. Ancora Pontecosi, al 17' p.t., con un inserimento di Canelli che, davanti al portiere, non angola bene. Virtus Piazza al Serchio che cerca di far male ai locali con i tagli delle punte centrali Lemmi e Pellegrinetti. È bravo Gennaro, sia al 21' p.t. che al 28' p.t., a tamponare questi tagli alla perfezione. Occasionissima per il Pontecosi, sette minuti più tardi, con un colpo di testa del capitano Bertucci che finisce sul palo. Occasione clamorosa anche dalla parte opposta, al 43' p.t., quando Pellegrinetti calcia verso la porta ma il suo tiro viene intercettato, sulla linea, da Gennaro. Un minuto più tardi sbloccano la partita gli ospiti con Malatesta che conclude bene, dopo un calcio d'angolo.

Sfortunatissimo il Pontecosi che, ad inizio del secondo tempo, è costretto a cambiare portiere per l'infortunio di Martini Adami Michele. Virtus Piazza al Serchio che vuole chiudere la partita. Ci va vicino con varie punizioni dal limite dell'area. Pontecosi che, invece, cerca il pareggio ma riesce a far male alla difesa ospite soltanto con dei tagli di Giannotti. Raddoppiano il vantaggio gli ospiti, al 20' s.t., con un bel pallonetto di Lemmi che sorprende Guidetti. Sfiora la rete il Pontecosi, con Luti al 27' s.t., che calcia bene dalla distanza trovando la traversa piena. Chiude la partita Landucci, al 31' s.t., con un perfetto calcio di rigore. Velleitaria sarà la manovra offensiva locale che non riuscirà ad realizzare il "gol della bandiera".

Nella prossima giornata, la 22ª di seconda categoria girone C, il Pontecosi cercherà di tornare a fare punti nella "casa" del San Giuliano mentre la Virtus Piazza al Serchio ospiterà il La Cella.