Luccasette e Pontecosi muovono la classifica: 1-1 il finale

domenica, 18 febbraio 2018, 20:28

Al termine di una girandola di emozioni, cinque gol e un cartellino rosso, l’Apuania Romagnano vince per 3-2 su un River Pieve rimaneggiato, i “millionarios” della Garfagnana erano privi di tre titolari e rilancia le proprie quotazioni nella lotta ad evitare gli spareggi retrocessione

domenica, 18 febbraio 2018, 19:48

Tra le Veterane a salire sul gradino maggiore del podio è stata Mira Cappelli (Orecchiella Garfagnana) con il time di 1 ora 00'56'', piazza d' onore a Patrizia Franchi (Cai Pistoia) e gradino inferiore per Miria Rosadi (Le Lumache Prato)

domenica, 18 febbraio 2018, 19:41

La trasferta di Altopascio era un crocevia importante per la seconda parte di stagione per il Pieve Fosciana. Ebbene, i ragazzi di Fiori, privi di Biggi, Giuntini, Angelini e Federico Bacci, superano a pieno voti l’ostacolo amaranto e proseguono nell’entusiasmante testa a testa con la capolista Unione Pontigiana vittoriosa, a...

domenica, 18 febbraio 2018, 17:38

La salvezza del Castelnuovo passa da incontri difficili, contro squadre dai valori tecnici superiori, come quella di oggi. Dopo lo scivolone di Grosseto la Tazzioli’s band ferma la capolista Cuoiopelli tra le mura amiche

domenica, 18 febbraio 2018, 17:31

Disco rosso in trasferta per i Diavoli Neri Gorfigliano che cedono con il più classico dei risultati, ossia 2-0, in quel di Capezzano Pianore al cospetto di una delle formazioni più in forma del torneo come testimonia il sesto risultato utile nelle ultime sette uscite raccolto dalla formazione di Coli

domenica, 18 febbraio 2018, 17:06

Pesante e inatteso k.o. esterno per il GhivizzanoBorgo che viene regolato, con un gol per tempo, dall’Argentina Arma di Taggia, compagine che sta sì onorando questo finale di torneo ma che difficilmente potrà raggiungere i play-out