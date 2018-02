Sport



Pallavolo Garfagnana premiata con la certificazione di qualità federale

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:04

di simone pierotti

Anche Pallavolo Garfagnana era invitata nella sala dell'hotel di Firenze scelta per la consueta cerimonia della consegna delle certificazioni di qualità settore giovanile FIPAV e Scuola Regionale di Pallavolo per il biennio 2018/19, sintomo di quanto entusiasmo e voglia di migliorarsi ancora ci siano in questa società sportiva. Il presidente federale avv. Bruno Cattaneo e il vice presidente Giuseppe Manfredi hanno premiato la società consegnando al presidente Marco Giannasi la pregiata targa e i marchi di qualità da mostrare nelle palestre. Questo è un attestato importante che arriva al termine di un lungo processo di valutazione e analisi su oltre 800 società a livello nazionale. Questa valutazione ha preso in considerazione diversi aspetti come: Area Reclutamento, risultati tecnici, settore tecnico e dirigenziale, progetti scolastici, partecipazioni e organizzazione tornei conferenze, area comunicazione.

Pallavolo Garfagnana rientra tra le società che potranno vantare per le prossime due stagioni il certificato di qualità! Un riconoscimento, tra l’altro ottenuto per il sesto anno consecutivo, che riempie di orgoglio e ripaga tutti i dirigenti e lo staff tecnico che ogni giorno con il proprio comportamento allena con professionalità le giocatrici di “domani” contribuendo a mantenere alto il valore che questo sport porta con sé. Questo riconoscimento va diviso sicuramente con tutte quelle persone, molto spesso “nascoste dietro le quinte” che dedicano del loro tempo alla realtà di Pallavolo Garfagnana. Senza di loro tante cose non sarebbero realizzabili. L’ultimo grazieva ovviamente alle bambine e alle ragazze che con passione e dedizione ogni giorno varcano la soglia della palestra per seguire la passione che hanno per questo meraviglioso sport.