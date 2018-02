Sport



Paola Lazzini in evidenza a Genova e il bronzo assoluto di Jamali fanno sorridere il GP Parco Alpi Apuane

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:14

di michele masotti

La domenica podistica appena finiti negli archivi è stata densa di eventi per il G.P. Parco Alpi Apuane, con i ragazzi del presidente Graziano Poli che sono stati tra i protagonisti nelle gare alle quali hanno preso parte. Terzo posto assoluto per Jilali Jamali a Torre del Lago nella “Puccini Half Marathon”, importante competizione dove hanno ben figurato anche Lorenzo Checcacci, Marco Rossi, Pierluigi Rumbo e Federico Giannini. In un’altra mezza maratona, la “Gensam Giulietta e Romeo Half Marathon” svoltasi tra le vie di Verona, una bella prestazione è stata fornita da Giorgio Davini che ha chiuso 11° nella sua categoria. Alla quindicesima “Mezza maratona di Scandicci”, buone notizie sono arrivate anche dalle gare condotte da Mirco Toma e Michele Rama. Graziano Poli ha conquistato l’argento di categoria in quel di Genova nella prima edizione della “Scalata di Scarpino”. Nel capoluogo ligure applausi anche per Paola Lazzini, che con il suo sesto posto assoluto nel settore femminile ha condotta una corsa di grande livello.

Francesco Barbi chiude il “Trail di Montemaggiore” al sesto posto assoluto, piazzamento che vale al portacolori del team biancoverde anche una bella medaglia di bronzo nella propria categoria. Il promettente Marco Mazzei conferma di avere un potenziale di tutto rispetto centrando il 10° assoluto ad Agliana alla “Scarpinata del Granocchio”. In terra pistoiese hanno difeso i colori della società garfagnina anche Riccardo Picchi, Emanuele Andreuccetti, Adriano Mattei e Ludmillo Dal Lago. Parte quindi il conto alla rovescia per la finale regionale dei CDS, organizzati dalla FIDAL, di corsa campestre a Bucine (Arezzo), prevista per domenica 25 febbraio, dove il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane ha come obiettivo da non fallire il sesto oro consecutivo.