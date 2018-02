Sport



Pareggio a suon di gol tra Capezzano e River Pieve

domenica, 4 febbraio 2018, 22:20

di michele masotti



3-3

Capezzano: Bartelletti, Capasso, Caniparoli, Ficagna, Mazzone, Marinai, Pacini, Albamonte, Pisani, Mancini, Fiaschi A disposizione: Navarra, Torcigliani, Grassi, Domenici, Bertacca, Moscardini e Marsili Allenatore: Riccardo Coli



River Pieve: Vanni, Dunaiev, Pancetti, Byaze, Pioli, Fontana, Francesco Satti, Cecchini, Alfredini (64’Catalini), Luca Satti, Benlaidi A disposizione: Landi, Angelini e Turri Allenatore: Alessandro Davini



Arbitro: Loreto di Empoli



Marcatori: 15’ Fiaschi, 20’ Luca Satti su rigore, 60’ Fiaschi, 79’Francesco Satti su rigore, 88’ Fontana, 92’ Mancini su rigore



Note: Espulsi al 75’ Byaze per condotta violenta e al 78’ Ficagna per chiara occasione da rete

Sul sintetico del “Cavanis” Capezzano e River Pieve danno vita a 90’ vibranti e emozionanti che hanno sicuramente divertito il pubblico accorso sulle tribune dell’impianto versiliese. Al triplice fischio finale di Loreto il risultato dice 3-3, logica conseguenza di un confronto tra due dei migliori attacchi, numeri alla mano, di questo A di Prima Categoria.



Per i “millionarios” della Garfagnana, settimi in classifica a -3 dai play-off, si tratta del primo pareggio in campionato. Punto che, sebbene sia arrivato con gli ospiti erano avanti sul 2-3, non è da buttare visto che il Capezzano, complice anche alcune rinforzi invernali, ha dimostrato di valere più del suo terzultimo posto poiché ha già bloccato sul pareggio la capolista Unione Pontigiana e vinto in casa del Pieve Fosciana.



Mister Coli deve fare a meno di capitan Vanni, out per infortunio, abbandonando così la difesa a tre per virare su un 4-3-3 (stesso modulo del River nda) con il tridente offensivo composto da Mancini, Fiaschi e Pisani. I ragazzi di Davini, privo di Micchi, Friz e dello squalificato Pennucci, rispondono con la mediana che vede Cecchini agire da schermo e accompagnato ai lati da Byaze e Luca Satti. Dopo una fase iniziale di studio, i versiliese si portano in vantaggio con una belle sgroppata sulla sinistra di Fiaschi e conclusa con un tiro cross dello stesso numero undici locale che assume una traiettoria imprendibile per Vanni. L’1-0 dura soltanto cinque minuti: filtrante di Byaze per Luca Satti, steso in area da Ficagna. Rigore ineccepibile che l’ex Sillicagnana e Diavoli Neri trasforma. La ripresa più emozioni e tanti gol. Al 53’ rischia grosso il River con l’uscita errata di Vanni e il clamoroso palo colpita di testa da Pisani. L’azione medesima si ripete al 60’ e questa volta l’attaccante del Capezzano non sbaglia. L’inferiorità numerica non placa i ragazzi di Davini che conquistano un secondo calcio di rigore. Il fallo di mano di Ficagna viene punito con il rosso; dal dischetto si presenta questa volta Francesco Satti che non sbaglia. Le emozioni non sono finite perché Fontana, sul corner battuto da Francesco Satti, sale più in alto di tutti e capovolge il risultato. A fissare il punteggio sul definitivo 3-3 è il terzo rigore di giornata, il primo per i locali, per un tocco con il braccio di Cecchini. La trasformazione di Mancini è perfetta e Vanni non può nulla.



Nella quinta giornata di ritorno sarà di tempo scontro diretto in chiave play-off per il River Pieve che ospiterà il Tau Calcio, quarta forza del torneo e che ha tre punti in più di Luca Satti e compagini. Impegno esterno per il Capezzano, di scena in casa del Ponte a Moriano in un delicato scontro salvezza.