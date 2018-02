Sport



Perfetto il Castiglione casalingo: 3 a 1 al Gallicano

sabato, 10 febbraio 2018, 18:54

di lorenzo fiori

3-1

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Valdrighi (24' s.t. Savoli), Lupetti Alessandro (43' s.t. Bertini Thomas), Magagnini, Tagliasacchi Federico, Girolami, Giuntini, Zarrella, Martinelli (26' s.t. Grisanti), Pucci Federico (42' s.t. Cassai) e Lupetti Lorenzo (42' s.t. Cecchi). A disposizione: Pioli. Allenatore: Pucci Alberto.

Gallicano: Bertoncini, Nardini (24' s.t. Pennacchi), Salotti Nicholas, Dinu Ionut, Landi (30' s.t. Shehu), Martinelli, Pollacchi (16' s.t. Benedetti), Franchi Pietro, Salotti Lorenzo (34' s.t. Melani), Simonini e Franchi Matteo. A disposizione: Mazzanti, Giannelli e Donati. Allenatore: Salotti Maurizio.

Arbitro: Nelli di Lucca.

Marcatori: 4' p.t. Lupetti Lorenzo (C), 20' s.t. Giuntini (C), 32' s.t. Franchi Matteo (G) e 40' s.t. Pucci Federico (C)

Note: ammoniti: 13' p.t. Landi (G), 22' p.t. Martinelli (C), 36' s.t. Zarrella (C) e 37' s.t. Dinu Ionut (G). Espulsi: 34' s.t. Bertoncini (G) e 42' s.t. Franchi Matteo (G).

Continua l'incredibile e storica marcia casalinga (imbattuto da due anni e mezzo) dell'Atletico Castiglione anche nel derby contro il Gallicano. Vittoria meritata e di vitale importanza per i locali, soprattutto per il morale, anche se i play-off restano comunque distanti nove lunghezze. "Sogno" play-off praticamente svanito, invece, per gli ospiti che adesso si ritrovano a dodici punti dalla quinta posizione, ultimo posto valido per la qualificazione ad essi ed occupato dal Fornaci.

Tatticamente Pucci Alberto, privo di Panzani e Tagliasacchi Diego, schiera i suoi con il consueto 4-3-3 confermando il figlio Pucci Federico come punta centrale, supportato da Martinelli e Lupetti Lorenzo, e Girolami in cabina di regia. Salotti Maurizio, invece, si oppone con 3-4-1-2, privo di Bacci e Maiorano, posizionando Simonini e Franchi Matteo come vertici offensivi, sostenuti alle spalle dal trequartista Salotti Lorenzo.

Partenza lampo per l'Atletico Castiglione che, dopo soltanto quattro giri di orologio, passa in vantaggio grazie a Lupetti Lorenzo, bravo a concludere una punizione dello specialista Martinelli.

Cerca di reagire il Gallicano, al 12' p.t., con una punizione che finisce alta.

Ancora ospiti, al 23' p.t., con un taglio sorprendente di Franchi Matteo che però "spara" alto.

Locali che sfiorano il raddoppio, sei minuti più tardi, con un palo di Valdrighi e al 35' p.t. con un bolide dalla distanza di Pucci Federico, parato brillantemente da Bertoncini.

La ripresa riparte sulla solita trama del primo tempo con il Castiglione che, dopo quattro minuti, fa "paura" al Gallicano con un colpo di testa di Giuntini.

Al 8' s.t., si rifanno vedere gli ospiti, con una bella azione, che per merito di un salvataggio sulla linea di Magagnini non finisce nella rete.

Raddoppia l'Atletico Castiglione, al 20' s.t., con uno stacco impetuoso di capitan Giuntini.

Da ora in poi, locali cercano di gestire la partita ma soprattutto di far scorrere il tempo senza subire reti. La strategia riesce, fino al 32' s.t., quando gli ospiti accorciano le distanze grazie ad un perfetto calcio di rigore del bomber del campionato Franchi Matteo (quindicesimo gol).

Due minuti più tardi il Gallicano rimane in dieci uomini a causa del fallo da ultimo uomo del numero uno Bertoncini. Ne approfitta l'Atletico Castiglione che, al 40' s.t. chiude la partita con la rete del capocannoniere della squadra Pucci Federico (settimo gol in campionato).

Il Gallicano rimane in nove uomini al 42' s.t. dopo l'espulsione dell'attaccante Franchi Matteo.

Nella prossima giornata, la quinta del girone di ritorno di terza categoria girone B, l'Atletico Castiglione sarà ospitato dal Coreglia mentre il Gallicano cercherà di tornare alla vittoria, tra le mura amiche, contro l'ultima della classe San Lorenzo.

Lorenzo Fiori