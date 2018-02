Pieve Fosciana momento d’oro: a Fornoli esordio per i giovani Lenzi, Capitani, Bravi e Gori

Altri articoli in Sport

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:36

Quinto risultato consecutivo privo di vittoria per gli uomini di Tognetti che, nella 17ª giornata del campionato amatori AICS quarta serie girone B, impattano contro un buon Piazzano allontanandosi dalle prime tre della classe

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:26

Prosegue il testa a testa per il primo posto della classifica tra Lokomotiv e New Team, ancora vittoriose. Rimane staccato il Capriola Poggio che salta il proprio incontro causa neve e, adesso, ha ben due gare da recuperare

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:21

Primo importante trionfo di questo 2018 per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli: in quel di Marina di Massa i tesserati biancoverdi hanno conquistato il titolo regionale di corsa campestre nella categoria Master, riservata agli atleti dai 35 anni in su

domenica, 4 febbraio 2018, 22:20

Sul sintetico del “Cavanis” Capezzano e River Pieve danno vita a 90’ vibranti e emozionanti che hanno sicuramente divertito il pubblico accorso sulle tribune dell’impianto versiliese. Al triplice fischio finale di Loreto il risultato dice 3-3, logica conseguenza di un confronto tra due dei migliori attacchi, numeri alla mano, di...

domenica, 4 febbraio 2018, 22:17

Clamoroso tonfo del Pontecosi che cade, in casa, contro il La Cella inanellando la seconda sconfitta consecutiva. Risultato che allontana, decisamente, i locali dalla zona play-off mentre funge da linfa per gli ospiti che si avvicinano alla zona valida per la salvezza, distante un solo punto

domenica, 4 febbraio 2018, 20:02

Il Pieve Fosciana chiude una settimana da incorniciare, iniziata con il successo di misura sul Romagnano e proseguita con i vittoriosi quarti di finale di Coppa Toscana contro i pisani del Fornacette, vincendo per 4-1 in quel di Fornoli, al cospetto di una formazione che ha comunque dato del filo...