Pioggia di medaglie ai regionali master di cross per il G.S. Orecchiella

domenica, 4 febbraio 2018, 22:20

Sul sintetico del “Cavanis” Capezzano e River Pieve danno vita a 90’ vibranti e emozionanti che hanno sicuramente divertito il pubblico accorso sulle tribune dell’impianto versiliese. Al triplice fischio finale di Loreto il risultato dice 3-3, logica conseguenza di un confronto tra due dei migliori attacchi, numeri alla mano, di...

domenica, 4 febbraio 2018, 22:17

Clamoroso tonfo del Pontecosi che cade, in casa, contro il La Cella inanellando la seconda sconfitta consecutiva. Risultato che allontana, decisamente, i locali dalla zona play-off mentre funge da linfa per gli ospiti che si avvicinano alla zona valida per la salvezza, distante un solo punto

domenica, 4 febbraio 2018, 20:02

Il Pieve Fosciana chiude una settimana da incorniciare, iniziata con il successo di misura sul Romagnano e proseguita con i vittoriosi quarti di finale di Coppa Toscana contro i pisani del Fornacette, vincendo per 4-1 in quel di Fornoli, al cospetto di una formazione che ha comunque dato del filo...

domenica, 4 febbraio 2018, 19:46

Doveva essere l'occasione del riscatto e così è stato. Dopo la brutta sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato infatti, il Ghivizzano si è ripreso alla grande, andando a sconfiggere in trasferta, per sei reti ad uno, un Montecatini sempre più in crisi

domenica, 4 febbraio 2018, 19:01

Si allunga a tre risultati consecutivi la serie utile del Ponte a Moriano, vittorioso in zona cesarini sui Diavoli Neri Gorfigliano grazie ad una punizione ben calciata dal centrocampista Michelotti

domenica, 4 febbraio 2018, 18:07

Ancora un risultato positivo del Castelnuiovo che supera 2-0 l'Atletico Piombino e sale in classifica. La strada verso la tranquillità è ancora lunga ma, dopo il settimo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria consecutiva, sono punti pesanti che permettono ai gialloblu di scendere in campo con maggiore serenità