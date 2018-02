Sport



Punto sui dilettanti: colpo esterno del Barga, il Sacro Cuore procede a gonfie vele

martedì, 27 febbraio 2018, 13:26

di michele masotti

Nel week-end del grande freddo, le formazioni nostrane che partecipano ai campionati dilettantistici hanno ottenuto solo sei vittorie, quattro delle quali arrivate nei derby. Prezioso pareggio per il GhiviBorgo e sconfitta pesante per un Castelnuovo che viene risucchiato al quintultimo posto. Nelle altre categorie da sottolineare il bel blitz esterno del Barga di Marchi, tornato prepotentemente in corsa per evitare di prendere parte ai play-out.

In Serie D il GhivizzanoBorgo, costretto a giocare in 10 uomini negli ultimi venti minuti per il rosso (contestato) di Diana, impatta sull’1-1 con il Savona, una delle compagini più in forma di questo segmento di campionato. I ragazzi di Venturi, partiti male e sotto nel punteggio dopo 4’, hanno disputato un bel match, coronato dal rigore trasformato da Frati, salito a quota nove nella classifica marcatori assieme al compagno di reparto Di Paola. L’inferiorità numerica ha impedito ai “colchoneros” della Media Valle di provare l’assalto alla porta ligure per ottenere l’intera posta in palio. I biancorossi mantengono un punto di vantaggio sulla zona spareggi retrocessione: domenica per Di Paola ci sarà la difficile trasferta di Massa, ultima gara prima della sosta per permettere alla rappresentativa di Serie D di preparare la Coppa Carnevale.

In Eccellenza al Castelnuovo è fatale un gol in avvio di primo tempo per fare pendere dalla parte del Marina La Portuale l’importante confronto in ottica salvezza. Sul risultato finale ha pesato, oltre le molte assenze tra le fila dei ragazzi di Tazzioli, il penalty fallito da Nardi pochi minuti dopo che i locali avevano sbloccato il punteggio. A cinque giornate dalla fine, il Castelnuovo è stato così agganciato al quintultimo posto dagli ultimi avversari e dal Ponte Buggianese a quota 29 punti. Domenica arriverà al Nardini il San Gemignano, seconda forza del torneo e distante due punti dalla Cuoiopelli ma con una partita in meno rispetto ai rivali.

Passando alla Prima Categoria, l’unica squadra della nostra zona che sorride è il Pieve Fosciana, vittorioso per 3-0 sul pericolante Don Bosco Fossone. I biancorossi, giunti al quinto successo di fila, colpiscono con Corrado Dini, Giusti e Gheri, rimanendo in scia della capolista Unione Pontigiana. Molto probabilmente verrà rinviata, causa neve, la semifinale di Coppa Toscana in quel di Montalcino che avrebbe dovuto vedere scendere in campo i ragazzi di Fiori. Rimangono fermi a 29 punti sia i Diavoli Neri che il River Pieve. A Gorfigliano, su di un campo molto pesante, i locali cadono 2-0 per mano del Tau Calcio, mentre i “millionarios” della Garfagnana vengono sconfitti per 4-1 a domicilio dal Marginone. Per i ragazzi di Davini il momentaneo 1-0 era stato siglato da capitan Luca Satti. Aumenta il distacco dal penultimo posto, salito a sette lunghezze, per il Fornoli che viene superato per 2-1, di Fede il gol che aveva riaperto la contesa, dal quotato Sporting Bozzano.

In Seconda Categoria il Molazzana cade di misura in casa dell’Aquila S. Anna; ad otto giornate dal termine il distacco dalla capolista Orentano, unica squadra ancora imbattuta, diventa di cinque punti. Continua a coltivare legittime ambizioni di play-off la Virtus Piazza, che sbanca per 3-0 il terreno di gioco del Pontecosi. Per la formazione dell’ex Rossi sono andati a segno Malatesta, Lemmi e Landucci. Una doppietta di Ghafouri consente al Barga di espugnare il terreno di gioco del San Filippo, altra formazione invischiata nella zona rossa della classifica. Vittoria esterna che proietta i ragazzi di Marchi a soli due punti dalla salvezza diretta. Il forte vento ha fatto slittare il match del Corsagna che sarebbe dovuto scendere in campo a Calci.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove la capolista Vagli pareggia 1-1 a Santanna, in gol Friz e mantiene il +5 sulla Morianese. Prestazione mostruosa del Sacro Cuore che travolge a domicilio, 0-4 il finale, il Borgo a Mozzano. Per la formazione di Bonini i gol sono stati realizzati da Massimo e Paolo Cardosi, Saisi e Costantini. Al quarto posto si è formato un terzetto di compagini barghigiane con 34 punti, visto che il Fornaci ha regolato il Filecchio grazie alla doppietta di Abu Kheit. Successo interno per l’Atletico Castiglione, che si impone per 3-1 su una rimaneggiata Virtus Robur Castelnuovo. I locali colpiscono con la doppietta di Federico Tagliasacchi e il gol di Pucci, mentre il momentaneo pareggio dei gialloblù era stato messo a segno da Hudu. Con il medesimo punteggio il Gallicano, in gol con il capocannoniere Franchi, perde a Segromigno. Trasferta lucchese amara anche per il Coreglia sconfitto 2-0 dal San Lorenzo.