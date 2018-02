Sport



Punto sui dilettanti: il Molazzana torna in testa, Vagli allunga sulle inseguitrici

martedì, 6 febbraio 2018, 17:07

di michele masotti

Fine settimana calcistico che ha regalato, complessivamente, più gioie che risultati negativi ai team della nostra zona. Successi importanti per GhiviBorgo e Castelnuovo, così come quello ottenuto in trasferta dal Pieve Fosciana. Nelle altre categorie il Molazzana ritrova il primato in Seconda Categoria, mentre il Vagli si impone nello scontro diretto e piazza l’allungo che potrebbe rivelarsi quello decisivo ai fini della vittoria finale.

In Serie D vittoria di proporzioni tennistiche quelle ottenuta dal GhivizzanoBorgo nello scontro salvezza di Montecatini. Nella città termale i “colchoneros” della Media Valle, privi degli squalificati Rubechini e Di Paola, passano per 6-1 ed escono dalla zona play-out. Match già chiuso nel primi quarantacinque minuti con il GhiviBorgo che va al riposo sul provvisorio 0-3, doppietta dell’ex Frati e rete di Nottoli, e con il Montecatini in dieci uomini. Nella ripresa arrivano le marcature di Masini, Micchi e Michelotti, altro ex di questo confronto, che danno il definitivo distacco al punteggio. Domenica altro scontro diretto, questa volta tra le mura amiche, per i biancorossi che dovranno vedersela contro la Rignanese, formazione fiorentina che ha due punti in meno dei ragazzi di Venturi. Un successo sarebbe un ulteriore passo in avanti lungo la strada che porta alla permanenza in D senza passare dai play-out.

In Eccellenza arriva la seconda vittoria di fila per il Castelnuovo di mister Tazzioli. Con un gol per tempo, vantaggio firmato dal classe 1999 Alfredini e rete della sicurezza siglata dal solito Gori, i gialloblù stendono al Nardini l’Atletico Piombino al termine di una bella prestazione. I padroni di casa, ancora imbattuti da quando il tecnico barghigiano è tornato a sedersi su questa panchina, mantengono quattro punti di vantaggio sul Cenaia, ultima formazione che ad oggi prenderebbe parte ai poco invidiati play-out. Con questi risultati positivi la trasferta di Grosseto, la squadra di Danesi è sì fresca vincitrice della Coppa Italia della Toscana ma è anche attardata rispetto al primo posto della Cuoiopelli, potrà essere affrontata con maggiore tranquillità.

In Prima Categoria le fatiche di Coppa Toscana, 120’ giocati solo quattro giorni prima, non frenano il Pieve Fosciana che passa a Fornoli per 4-1 e sale al secondo posto della graduatoria. I ragazzi di Fiori vanno in gol con l’ex Piacentini (doppietta), Giusti e Gheri mentre il gol dei termali porta la firma di Guazzelli. I minuti di recupero sono fatali per i Diavoli Neri Gorfigliano che vengono puniti da un calcio di punizione in casa del Ponte a Moriano. Primo pareggio in campionato per il River Pieve, raggiunto nel finale dopo un match spettacolare a Capezzano. Per due volte in svantaggio, i ragazzi di Davini trovano la forza di rimonta, a segno Francesco e Luca Satti, per poi trovare addirittura il momentaneo 2-3 con il colpo di testa nel finale. A fissare il punteggio sul 3-3 finale ci penserà un calcio di rigore: i “millionarios” della Garfagnana che rimangono a tre punti dai play-off.

In Seconda Categoria torna in vetta alla classifica, seppur in coabitazione con l’Orentano bloccato sullo 0-0 da un bel Corsagna, il Molazzana che rispetta i pronostici della vigilia superando per 3-1 il fanalino di coda Pieve S. Paolo. Gli amaranto colpiscono gli attaccanti Manfredi e Buono, autore di una doppietta. Con lo stesso risultato la Virtus Piazza viene sconfitta a Casatico dal San Filippo: per la formazione di Rossi il momentaneo 1-1 era stato realizzato da Lemmi. K.o. tra le mura amiche anche per il Pontecosi, sorpreso per 2-1 dal pericolante La Cella. Di Lunardi il gol che aveva riaperto la contesa nella mezzora finale. Si interrompe in casa del forte Atetico Lucca la striscia positiva del Barga, in gol con il rigore di Balducci, che torna ad essere risucchiato nei play-out.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove un gol di Gaspari fa vincere al Vagli lo scontro diretto con il Fornaci e di salire a +9 sul Borgo a Mozzano, bloccato sullo 0-0 in quel di Santanna dopo aver giocato gli ultimi venti minuti del match in nove uomini. Una doppietta di Passini e il gol di Marchi consentono al Filecchio di avere la meglio sull’Atletico Castiglione e di consolidare il quinto posto in classifica. Alle spalle dei gialloverdi troviamo il Sacro Cuore che travolge per 4-0, in gol Saisi, Massimo Cardosi, Paolini e Costantini, il San Lorenzo. Finisce 1-1 la sfida tra Gallicano e Coreglia, con il vantaggio iniziale degli ospiti di Malerbi che viene neutralizzato dal gol di Matteo Franchi. Gioca un buon match ma cade in casa la Virtus Robur Castelnuovo, 1-3 il risultato finale, al cospetto della Morianese, terza forza del torneo. Di Camara il gol che aveva accorciato le distanze ad inizio secondo tempo.